Una exposició al Cercle Artístic de Manresa recorda l'artista surienca Mabel Nieto

L'Espai d'Art delacull l'exposició Tot recordant la Mabel Nieto fins al divendres 25 de novembre, amb diferents obres d'aquesta recordada artista. La inauguració de la mostra es va convertir en un emocionat homenatge a, al seu compromís artístic i a l'esperit lliure que va mostrar en la seva vida i en el seu art.L'artista Mabel Nieto Agüero (1961-2021) va néixer a, però va residir adurant bona part de la seva vida, amb una participació intensa en diferents àmbits de la vida surienca. Va ser regidora dela l'Ajuntament de Súria en el mandat 2007-11 i va formar part molt activa de diferents entitats i iniciatives ciutadanes.En el transcurs de l'acte inaugural, la regidora de Cultura, Festes i Ensenyament de Súria,, va parlar de Mabel Nieto com una persona "molt implicada amb el municipi", i que com a artista i com a persona transmetia "la seva força" i la disponibilitat per assumir nous reptes sense tenir por de trencar esquemes. En l'acte també hi va participar el regidor de Via Pública i Medi Ambient,Per la seva banda, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa,, va elogiar el "compromís" artístic i cívic de Mabel Nieto, així com la seva capacitat de transmetre "un esperit positiu i alegre" a través de l'art, l'activisme cívic i la vida personal.La inauguració de l'exposició va comptar amb la presència del fill i la filla de l'artista, a més d'altres familiars. La seva fillava explicar la gènesi de l'exposició i va afegir que, per voluntat de l'artista, les obres de la mostra són a la venda i els ingressos generats seran destinats íntegrament a una entitat solidària.El president del Cercle Artístic de Manresa,, va explicar que Mabel Nieto va ser "un puntal" de l'entitat manresana, destacant la seva disponibilitat a col·laborar en nombroses iniciatives artístiques, la seva "efervescència" creativa i la seva vessant d'activista de l'art.D'altra banda, l'artistava expressar la seva admiració per Mabel Nieto com a artista i com "persona valenta que mai no deia que no", sempre disposada a l'experimentació artística i a explorar nous territoris.L'exposició ha estat comissariada per, amb el suport de la família de l'artista i dels seus amics i amigues. A més de les obres, també s'hi pot veure un vídeo sobre algunes de les seves instal·lacions artístiques.L'exposició Tot recordant la Mabel Nieto es pot visitar fins al divendres 25 de novembre de dilluns a dissabte, de 18.00 a 20.30 h. L'del Cercle Artístic de Manresa és ubicat al carrer Barreres, número 1, de Manresa.L'organització de la mostra ha anat a càrrec del Cercle Artístic de Manresa, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i laCom a artista, Mabel Nieto va treballar especialment la pintura, l'escultura i lafotografia. A Súria, la seva obra va formar part d'els anys 1985, 1987, 1989, 1992, 1993 i 2011. També hi ha obres seves al Museu de la Sal (Cardona) i al Museu de Kemijärvi (Finlàndia).