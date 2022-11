‼️‼️‼️ R É C O R D H I S T Ó R I C O ‼️‼️‼️



Víctor Vázquez Rosales (autogol a favor del @Cemanresa1906) ha anotado hoy el gol más rápido en una competición de ámbito nacional en TODA la historia del fútbol español. Han sido exactamente 6.7 segundos.https://t.co/DEbmABhQFf — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 13, 2022

Malgrat la derrota a la primera eliminatòria contra el Pontevedra CF , el record del pas delper laseguirà en la memòria general del futbol estatal gràcies a que el gol manresà s'ha convertit en elde les competicions oficials espanyoles, segons ha explicat l'expert de dades futbolístiquesLa pilota penjada a l'àrea des del cercle central per, que entre el defensa galleci el seu porter no han encertat a rebutjar, ha entrat a la porteria visitant quan havien passat només 6,7 segons de la xiulada inicial.El fugaç pas del CE Manresa per laquedarà en els anals de la història del futbol espanyol gràcies, també, a aquest detall.