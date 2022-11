El CE Manresa planta cara però perd contra el Pontevedra i diu adeu a la Copa (1-3)

El Sector Vermell no ha deixat d'animar durant tot el partit. Foto: Hasmukh Kerai

Els jugadors han agraït el suport de la grada al final del partit. Foto: Hasmukh Kerai

Noah saluda joves aficionats al final del partit Foto: Hasmukh Kerai

El somni dela laha durat 90 minuts. En un diumenge assoleiat i amb 2.198 espectadors a la grada del-alguns no han pogut entrar per estar l'aforament complet-, els blanc-i-vermells no han pogut doblegar l'ofici del, i han quedat eliminats de ladesprés de perdre per 1-3. El partit ha estat prou equilibrat, però els visitants han fet valdre les seves taules en una categoria superior per serTot i avançar-se als 10 segons del partit, els gallecs han fet valdre la seva tècnica i experiència, si més no a l'hora de resoldre a l'àrea contrària, i continuaran a la Copa. Els jugadors manresans han, amb un, però l'esforç no ha estat suficient.Xiulet inicial iposa la pilota a l'àrea rival davant de l'espint de. El defensa toca la pilota amb el cap, que supera el porter i acaba colant-se a la porteria gallega. No havien passat ni 10 segons i el CE Manresa es posava per davant en el marcador gairebé sense temps que el públic hagués ocupat els seus seients.Veure's tan aviat per davant en el marcador, però, ha fet que els blanc-i-vermells no s'ho acabessin de creure, i el Pontevedra CF s'ha fet l'amb el joc desenvolupant-se, principalment, al camp manresà. Fruit d'aquest domini, i després de diversos atacs imprecisos, els gallecs han donat la volta al marcador en dues jugades molt similars, de, en només dos minuts.A la mitja hora del partit,ha rematat una centrada al fons de la porteria, i quan els manresans encara es lamentaven pel gol, al minut 32,ha clavat la pilota a la xarxa lliure de marca. Amb la mínima desavantatge s'arribava al descans.A la segona part, el CE Manresa ha sortit decidir a buscar l'empat i en els primers minuts ha portat el. Al minut 58, però, una pilota llarga de contracop ha anat a parar a la posició de Brais Abelenda que ha picat la pilota per sobre d'i ha marcat el gol que seria definitiu.A partit d'aquest gol, el domini de l'esfèrica s'ha equilibrat, amb els homes dearribant a l'àrea contrària amb més voluntat que encert, fins que una centrada des de la dreta manresana ha impactat en el braç d'un defensor visitant i àrbitre haa favor del CE Manresa. Era el minut 77 i la graderia encara veia possible la remuntada o, si més no, l'empat que forcés la pròrroga.Però no hi ha hagut sort iha xutat a la base del pal a la dreta de Cortés i la pilota ha sortit refusada. A la contra visitant després del refús, Pulido ha salvat el quart gol gallec amb una intervenció de mèrit. A partir d'aquí, el CE Manresa ha anat topant amb la defensa gallega cada vegada que intentava posar la pilotaAl final del partit, el públicla lluita dels jugadors manresans en el retorn a la Copa 36 anys després. A partir d'ara, els blanc-i-vermells s'hauran de centrar en mantenir la posició de play off que tenen a la lliga.