Jordi Pujol protagonitza la presentació de les memòries del reputat metge Carles Llussà

L'expresident de la Generalitatha estat el protagonista, aquest dissabte, en la presentació de les memòries del reputat metgeque s'ha portat a terme a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om de Manresa, amb la presència de l'alcalde,, entre altres autoritats i familiars i coneguts del psiquiatre, traspassat ara fa set mesos . Aquesta ha estat la primera aparició pública de l'expresident després d'haver patit un ictus en un acte on, fins i tot, ha fet un parlament als assistents.Sota el títol A la recerca del temps passat, Llussà, en aquest volum de poc més de quatre-centes pàgines, va copsar tots aquells successos, anècdotes i records que el van marcar al llarg de la seva vida; una vida plena d'inquietuds i dinamisme molt lligada a la seva professió però també a la seva ciutat i al seu país. Es tracta, tal com asseguren els seus fills, d'un "retrat fidel i acurat" de laque el va veure néixer, créixer i perir i que, com la resta de Catalunya, va patir les conseqüències d'una crua; d'un miserable, i d'una exígua. Tot plegat, "des de l'exercici de la seva vocació: una carrera mèdica viscuda amb profunditat durant més de mig segle", lloen els seus familiars.Tot i que no va començar a escriure les seves memòries fins al 2015, la llavor de A la recerca del temps passat sorgeix uns anys abans, arran d'unes entrevistes que els historiadorsvan fer-li a Llussà per incorporar-les al portal memòria.cat, dedicat a la investigació i divulgació del nostre passat recent. Tots dos historiadors van encoratjar-lo a deixar el seu testimoni vital per escrit, per "l'interès que tenia tot el que explicava i recordava", assegura la família.L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Carles Llussà van travar amistat durant els primers anys de Convergència Democràtica de Catalunya. De fet, Pujol ja va assistir al funeral del metge manresà el passat 21 d'abril a l'església de. A l'acte hi han intervingut Pujol, Aloy, l'historiador Pere Gasol, i el president de la junta comarcal del Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona,, amb una petita ponència, que ha estat conduïda per Laura Llussà Rosell, una neta de l'homenatjat.