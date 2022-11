Dissabte es farà a Manresa la segona representació del teatre social «Forat, Pau, Llum»

El projecte es treballa de forma conjunta amb Cia. Sargantana i Els Carlins

El pròxim dissabte, el projecterepetirà la seva darrera creació basada en els models de consum de la nostra societat i l'impacte que aquests poden generar al nostre entorn i al conjunt del planeta. Es tracta d'una creació col·lectiva que suma testimonis, vivències i anàlisi per encarar-nos a un repte que incumbeix a totes les persones.L'obra deForat, Pau, Llum és interactiva i cal que les persones assistents portin un smartphone amb auriculars, ja que es fa un recorregut per diferents espais del teatre. Es destaca una metodologia que ens vol treure de ser només espectadors i passem a ser cocreadors de la posada en escena. Es poden reservar les entrades a aquest enllaç El resultat que es presenta es va iniciar amb un procés al mes d'abril, on diverses persones van aportar les seves visions sobre l'que tenen en l'àmbit social i mediambiental. A partir de l'intercanvi d'experiències es va crear la producció teatral amb la participació de diverses persones del món de les arts escèniques o altres que estan vinculades a moviments socials. Així, el projecte combina espais de diàleg i intercanvi, creació del guió i posada en escena.MOU-TEatre. Arts escèniques, inclusió i transformació social és una iniciativa de l'per fer del teatre una eina que promogui la reflexió sobre la societat actual i un espai creatiu d'intercanvi entre diferents col·lectius. D'aquesta manera s'impulsa la reflexió col·lectiva sobre temàtiques d'actualitat a través de les arts escèniques, ja que el llenguatge artístic pot acompanyar per remoure inquietuds i fer de mirall de la societat on vivim.En aquesta ocasió hi participen les regidories de Cultura, Joventut i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració deque reforça la temàtica de consum conscient amb la difusió de l'ODS 12.La companyiaes va fundar l'any 2003 a Barcelona, amb l'objectiu d'oferir un teatre basat en la unió de l'art teatral al món, creant un espai de vivència, reflexió i comunió amb el públic. La companyia manté la idea de procés de recerca en tots els muntatges, incloent-hi altres disciplines i elements artístics. El propòsit és oferir al públic una experiència artística capaç de commoure'l. La seva obertura li permet treballar amb diferents companyies internacionals amb la voluntat d'interpel·lar al públic del segle XXI.Aquests objectius de recerca social a través del teatre coincideixen amb la finalitat de lade dialogar amb el públic manresà sobre les inquietuds socials. La sala acollirà la tercera creació amb aquesta metodologia de treball, ja que en edicions anteriors ja s'han explorat el dret a refugi i la violència de gènere.L'acte està coorganitzat per Cia. Sargantana, Els Carlins i l'Ajuntament de Manresa i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.