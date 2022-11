L'alimentació a les escoles «quilòmetre zero» arriba a Canal Taronja TV

A partir de l'11 de novembre a 2/4 de 9 del vesprede televisió estrena el programa, un projecte que porta a un equip de televisió a visitar escoles del territori català per a saber quins nens i nenes reben una alimentació amb productes deAquestes escoles són premiades i reben el certificat de qualitat i la visita de l'alcalde del seu municipi i d'unque, en horari de menjador, comparteix amb ells taula i també explica les seves experiències en el món de la música. Intèrprets com Suu, Mariona, Els Catarres, Lildami, Buhos són convidats a compartir aquests minuts del dia als espais de lleure de les escoles que tenen un compromís amb els productes Km 0 i sostenibles i ofereixen una alimentació saludable i de proximitat.L'objectiu és fer difusió delsque treballen amb productors i comercialitzadors del país i tenen com a missió fer arribar els aliments de proximitat dels nostres camps i de la nostra mar als menjadors de les escoles de Catalunya. Els millors músics joves de Catalunya seran ambaixadors d'aquest model de proximitat on la qualitat sempre va per endavant del preu.A més, en el programa Bo, sa, d'aquí les periodistesconversen amb els infants, també amb els directors de les escoles, les empreses de catering i amb els cuiners dels centres.Però, hi ha un inici molt especial als llocs on neix tot. Des de l'on es conreen els enciams, al camp on trobem les fruites de temporada, lesque ens expliquen el seu dia a dia, elsmostraran com és la pesca a la Mediterrània, les granges on trobem les vaques que ens doneno els apicultors que ens expliquen com fabriquen la mel.Aquestes experiències són mostrades als infants per a què sàpiguen que és el que mengen en els àpats escolars. I, també es visitaran elson es trobaran les parades i els paradistes amb els productes del dia i de casa nostra amb denominación d'origen català.Bo, sa, d'aquí arriba a les televisions locals de Catalunya () a partir del 11 de novembre.