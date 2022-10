Masculí i femení del rugby manresà acaben la primera fase imbatuts i entren a Primera Catalana

Els manresans, molt sòlids a Andorra

Gran partit del Catalunya Central femení a Tarragona

Els equips sènior masculí i femení delvan aconseguir aquest dissabte finalitzar els seus compromisos de la fase prèvia del Campionat de Catalunya i ambdós equips han guanyat tots els partits que els tocava disputar, 4 de 4 (el masculí) i 2 de 2 (el femení del Catalunya Central junt amb les noies dels). Ambdós equips s'han, la categoria prèvia a la Divisió d'Honor.Tanmateix, els nois hauran d'esperar encara unes setmanes per saber amb quins equips disputarà la resta de la temporada que, això sí, segur que seran equips més potents, que exigiran un notable esforç per obtenir triomfs. Les noies, sí que ja saben quin seran els equips de Primera, també molt exigents, amb qui disputaran la lliga. Es tracta del, el, el, eli elEl sènior masculí va disputar el seu partit a. Al principat, els manresans es van mostrar molt sòlids des del principi en la protecció de la seva línia d'assaig. L'Andorra B no va poder anotar fins el minut 61 quan el resultat ja era de 0-13, gràcies a dos assigs dei de. L'assaig i transformació dels locals (7-13) va ser immediatament respost per dos cops de càstig transformats consecutivament per l'especialista,, en els minuts 70 i 75, per situar el 7-19 definitiu.Cal destacar també el desgast físic que va representar el partit contra l'Andorra B, donat que els manresansen tot el matx i van haver de jugar en un moment amb dos jugadors menys com a conseqüència d'expulsions temporals de deu minuts, just quan l'equip local més s'apropava en el marcador. Les tres setmanes que el calendari de la fase prèvia dona ara de descans al Rugby Manresa aniran molt bé per a recuperar a dos lesionats.Pel Manresa Rugby ClubCasas, Guillermo Sánchez, Daniel Pérez, Torras, Tricoire, Lavaur, Grdzelishvili, Bessaï, Simó, Randé, José Manuel Pérez, Férnandez, i Maeso. Va arbitrar Juan Manuel Ferreira FernándezEl sènior femení també va haver de suar de valent per obtenir la victòria al camp del. Era important guanyar per consolidar la plaça de líder davant d'un adversari que es va mostrar ferm en defensa i lluitador com pocs equips d'entre els que s'han enfrontat amb les noies de la Catalunya Central fins ara.El Catalunya Central va anotar un primer assaig a càrrec de, però l'alegria va durar poc temps perquè les locals van empatar 9 minuts després (5-5). Tanmateix, en la jugada següent, el Tarragona va perdre lesionada la jugadora que havia anotat l'empat,. Amb aquest empat a 5 es va arribar al descans sense que cap dels dos equips aconseguís sobrepassar les rivals.La lluita igualada va continuar fins al minut 18 de la segona part en què les centrals van tornar a agafar les regnes del partit amb assaig deque va tornar a repetir en el minut 78, quan el Tarragona ja havia perdut a un altre de les seves jugadores destacades,. La posterior transformació deva finiquitar el partit, 5-17.A destacar el bon joc de les noies que entrenendurant tot el matx amb una consistent defensa i amb bones jugades de passada amb molts pocs errors. També la incorporació d'una nova jugadora al planter del Catalunya Central, la santpedorencaque va debutar en el seu primer partit oficial, sabent dominar els nervis lògics de qualsevol primer cop.Pel Catalunya CentralSilveira, Prat, Aramburu, Martínez, Bertran, González, Adillon, Roca, Arranz, Pujolassos, Ramos, Esturi, Sort, Guirado, i Jorda, en el inicial. També Martín, Pallarès, Molina, Cuenca i Elié. Va arbitrar el partit Juan Carlos Anguita.