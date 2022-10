Calders viu una edició molt concorreguda del Festival de Jocs de taula de la Catalunya Central

L', nascuda el setembre del 2018 a Calders, ha organitzat per tercer any consecutiu una nova edició del, que ha estat molt concorreguda.Sota el lema Perquè a pagès també ens agrada jugar, els'ha pogut gaudir durant tot el dissabte. El festival s'ha portat a terme a, al seu centre cívic i a la plaça Major. En aquesta nova edició no ha faltat laamb servei de monitoratge, els tallers, les taules obertes i les demos de jocs, i també jocs d'habilitat, escacs gegants, iniciació als jocs de rol, la botiga de jocs o el mercat de segona mà on intercanviar o vendre'ls de tota mena. Calders s'ha omplert amb jocs clàssics com l'oca o el parxís, i més moderns i temàtics com, per exemple, La isla de los gatos, Zombicide, Scythe, Star Trek: ascendancy, Molt soroll per a un rei, Lacrimosa, Iwari, Verbum, Cartógrafos, Jaipur, Thorugh the ages, Stone age o Virus.Caldaus és una associació cultural d'un grup de persones aficionades alsi altres experiències lúdiques relacionades. Tenen la seu social a Calders i estan oberts a persones de tota la comarca del. Disposen d'una col·lecció de més de 50 jocs de diferents mecàniques i dificultats.Actualment, en formen part una vintena de socis i fan, els dimarts i divendres a les 8 del vespre, normalment a l'antiga biblioteca de Calders o a la Sala d'Entitats. Aquestes trobades són lliures i gratuïtes per qualsevol membre del grup.El segon diumenge de cada mes, fan una activitat oberta i gratuïta a Calders enfocada al, oferint partides a les famílies que s'acostin també amb servei d'explicació i dinamització.