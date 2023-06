Horaris, preus i ubicació: tota la informació de les piscines del Bages i el Moianès, en un clic!

Les piscines del Bages

AGUILAR DE SEGARRA

Piscina municipal d'Aguilar de Segarra Foto: PM AS

Feiners

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 17 anys: 3 euros

A partir de 18 anys: 4,50 euros

Pensionistes: 1,80 euros

Festius

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 17 anys: 3,50 euros

A partir de 18 anys: 5 euros

Pensionistes: 1,80 euros

PISCINA MUNICIPAL D'ARTÉS

Piscina municipal d'Artés Foto: Lluís Martín

Mesos de juny i setembre, de 9:00 a 20:00

Mesos de juliol i agost, de 9:00 a 21:00

Feiners

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 17 anys: 4 euros

De 18 anys en amunt: 5 euros

Festius

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 17 anys: 5 euros

De 18 anys en amunt: 6 euros

PISCINA MUNICIPAL D'AVINYÓ

Piscina municipal d'Avinyó Foto: AjA

Fins al 13 d'agost, de 10:00 a 20:00

Del 14 d'agost a l'11 de setembre, de 10:00 a 19:00

Si bé aquest any ha arribat una mica més tard del que estem acostumats, ara ja sí que podem dir que, amb l'arribada de l', també s'ha instal·lat la. Una de les millors maneres de fer-la passar és anant a laA les comarques deli elhi hamunicipals oberts ininterrompudament des del matí i fins al vespre (a excepció d'un parell o tres, que fan una petita aturada al migdia), que tenen l'com a protagonista.Des det'ho volem posar fàcil i és per això que n'hem fet una llista amb tota la informació pràctica que necessites saber. Esperem que et sigui d'utilitat!: d'11:00 a 20:00: carrer del Raval s/n: carrer Barcelona, s/n

* De 14:00 a 15:00 no es deixarà entrar ningú a la piscina però les persones que ja siguin dintre del recinte no caldrà que marxin.



Preu:



- Feiners i festius:

Fins a 15 anys: 3 euros.

A partir de 16 anys: 5 euros.

Si s'hi arriba a partir de les 17:00: 3 euros.

PISCINA MUNICIPAL DE BALSARENY

Piscina municipal de Balsareny Foto: AjB

Feiners:

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 4 a 17 anys: 3 euros

Majors de 18 anys: 4 euros

Majors de 65 anys: 3 euros

Festius:

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 4 a 17 anys: 4 euros

Majors de 18 anys: 5 euros

Majors de 65 anys: 4 euros

PISCINA MUNICIPAL DE CALLÚS

Piscina municipal de Callús Foto: AjC

Feiners

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 17 anys: 4 euros

De 18 a 64 anys: 5 euros

De 65 anys en amunt: 4 euros

Festius

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 17 anys: 5 euros

De 18 a 64 anys: 6 euros

De 65 anys en amunt: 5 euros

PISCINA MUNICIPAL DE CARDONA

Piscina municipal de Cardona Foto: Joan Corominas

De dilluns a divendres

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 17 anys: 2,50 euros (si s'hi va a partir de les 18:00, 1,30 euros)

De 18 a 64 anys: 3,50 euros (si s'hi va a partir de les 18:00, 2 euros)

Majors de 65 anys: 2,50 euros (si s'hi va a partir de les 18:00, 1,30 euros)

Dissabtes i festius

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 17 anys: 3,50 euros (si s'hi va a partir de les 18:00, 1,80 euros)

De 18 a 64 anys: 4,50 euros (si s'hi va a partir de les 18:00, 2,50 euros)

Majors de 65 anys: 3,50 (si s'hi va a partir de les 18:00, 1,80 euros)

PISCINA MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR

Piscina municipal de Castellbell i el Vilar Foto: AjCBieV

Mesos de juny i setembre, de 10:00 a 19:00

Mesos de juliol i agost, de 10:00 a 20:00

De dilluns a divendres

De 0 a 2 anys: Gratuït

De 3 a 15 anys: 4 euros

De 16 a 65 anys: 6 euros

Majors de 65 anys i pensionistes: 4 euros

Dissabtes i festius

De 0 a 2 anys: Gratuït

De 3 a 15 anys: 6 euros

De 16 a 65 anys: 8 euros

Majors de 65 anys i pensionistes: 6 euros

PISCINA MUNICIPAL DE CASTELLGALÍ

Piscina municipal de Castellgalí Foto: AjCastellgalí

De dilluns a divendres:

Persones empadronades al municipi: 2,80 euros

Persones no empadronades al municipi: 7 euros

Dissabtes i festius:

Persones empadronades al municipi: 3,20 euros

Persones no empadronades al municipi: 8 euros

PISCINA MUNICIPAL DE CASTELLNOU DE BAGES

Piscina municipal de Castellnou de Bages Foto: AjCdB

Feiners i festius

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 13 anys: 3 euros

De 16 a 65 anys: 5 euros

Majors de 65 anys: 4 euros

PISCINA MUNICIPAL DE FONOLLOSA (CANET DE FALS)

Piscina municipal de Fonollosa, a Canet de Fals Foto: AjFonollosa

De dilluns a divendres

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 18 anys: 3 euros

De 19 a 65 anys: 4,5 euros

Majors de 65 anys: 3 euros

Dissabtes i festius

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 18 anys: 3,5 euros

De 19 a 65 anys: 5 euros

Majors de 65 anys: 3,5 euros

PISCINA MUNICIPAL DE MANRESA

Piscines municipals de Manresa Foto: Aigües de Manresa

De dilluns a divendres de 09:00 a 20:00

Dissabtes de 10:00 a 19:30

Diumenges i festius de 10:00 a 14:30

Feiners i festius

De 0 a 2 anys: Gratuït

De 3 a 13 anys: 3,15 euros

De 14 a 25 anys: 6,30 euros

De 26 a 65 anys: 7,35 euros

Majors de 65 anys i pensionistes: 6,30 euros

PISCINA MUNICIPAL DE MONISTROL DE MONTSERRAT

Piscina municipal de Monistrol de Montserrat Foto: AjMM

Del 18 de juny al 31 d'agost, d'11:00 a 20:00

De l'1 al 4 de setembre, d'11:00 a 19:00

De dilluns a divendres

De 0 a 5 anys i discapacitats de més del 60%: Gratuït

De 6 a 15 anys: 3,75 euros

A partir de 16 anys: 5,25 euros

Dissabtes i festius

De 0 a 5 anys i discapacitats de més del 60%: Gratuït

De 6 a 15 anys: 5,25 euros

A partir de 16 anys: 6,60 euros

PISCINA MUNICIPAL DE MURA

Piscina municipal de Mura Foto: Ricard Viladoms

Fins al 28 d'agost, de 10:30 a 20:00

Del 29 d'agost al 4 de setembre, 10:30 a 19:00

De dilluns a divendres:

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 12 anys: 3 euros

De 13 a 65 anys: 4 euros

Majors de 65 anys: 3 euros

Dissabtes i festius

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 12 anys: 4 euros

De 13 a 65 anys: 5 euros

Majors de 65 anys: 4 euros

PISCINA MUNICIPAL DE NAVARCLES

Piscina municipal de Navarcles Foto: Nàdia Calvo Zamora

Feiners

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 14 anys: 3,5 euros

De 15 a 25 anys: 4 euros

A partir de 25 anys: 5 euros

Festius

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 14 anys: 4 euros

De 15 a 25 anys: 5 euros

A partir de 25 anys: 5,50 euros

PISCINA MUNICIPAL DE NAVÀS

Piscina municipal de Navàs Foto: AjNavàs

Del 17 de juny al 5 de setembre, de 10:00 a 20:00

Del 6 al 17 de setembre, de 9:30 a 13:00 i de 16:30 a 20:00 (dies laborables) i de 10:00 a 20:00 (dissabtes, diumenges i festius)

Feiners

Menors de 15 anys: 3,50 euros

De 16 a 64 anys: 4,50 euros

Majors de 65 anys: 3,50 euros

Festius

Menors de 15 anys: 4 euros

De 16 a 64 anys: 5,50 euros

Majors de 65 anys: 4 euros

PISCINA MUNICIPAL DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT

Piscina municipal del Pont de Vilomara i Rocafort Foto: AjPViR

De dilluns a divendres

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 13 anys: 5 euros (les persones empadronades al municipi, 3,10 euros)

De 14 a 65 anys: 6 euros (les persones empadronades al municipi, 4,10 euros)

Majors de 65 anys: 4 euros (les persones empadronades al municipi, 2,60 euros)

Dissabtes i festius

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 13 anys: 6 euros (les persones empadronades al municipi, 3,30 euros)

De 14 a 65 anys: 7 euros (les persones empadronades al municipi, 4,65 euros)

Majors de 65 anys: 5 euros (les persones empadronades al municipi, 3,10 euros)

PISCINA MUNICIPAL DE SANT FELIU SASSERRA

Piscina municipal de Sant Feliu Sasserra Foto: La Piscina de Sant Feliu

Feiners

Infantil: 2,50 euros

Adult: 4,50 euros

Infants de 0 a 5 anys i persones majors de 65 anys empadronades al municipi: Gratuït

Festius

Infantil: 3,50 euros

Adult: 5,50 euros

Infants de 0 a 5 anys i persones majors de 65 anys empadronades al municipi: Gratuït

PISCINA MUNICIPAL DE SANT FRUITÓS DE BAGES

Piscina municipal de Sant Fruitós de Bages Foto: AjSFB

Feiners

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 25 anys: 5 euros

De 26 a 64 anys: 6 euros

De 65 a 74 anys: 5 euros

Majors de 75 anys: Gratuït

Festius

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 25 anys: 6 euros

De 26 a 64 anys: 7 euros

De 65 a 74 anys: 6 euros

Majors de 75 anys: Gratuït

PISCINA MUNICIPAL DE SANT JOAN DE VILATORRADA

Piscina municipal de Sant Joan de Vilatorrada Foto: AjSJV

De dilluns a divendres

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 16 anys: 5 euros

Majors de 16 anys: 6 euros

Dissabtes i festius

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 16 anys: 6 euros

Majors de 16 anys: 7 euros

PISCINA MUNICIPAL DE SANT MATEU DE BAGES (VALLS DE TORROELLA)

Piscina municipal de Sant Mateu de Bages Foto: AjSMB

Dilluns, dimecres i divendres de 09:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00

Dimarts, dijous i dissabte de 10:00 a 13:00

Feiners fins divendres

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 16 anys: 3 euros

De 17 a 65 anys: 3,50 euros

Majors de 65 anys: 3 euros

Dissabtes i festius

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 16 anys: 4 euros

De 17 a 65 anys: 6 euros

Majors de 65 anys: 4 euros

PISCINA MUNICIPAL DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Piscina municipal de Sant Salvador de Guardiola Foto: AjSSG

Feiners

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 16 anys: 2 euros

De 17 a 65 anys: 4 euros

Majors de 65 anys: 2 euros

Pensionistes-jubilats empadronats al municipi: Gratuït

Festius

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 16 anys: 4 euros

De 17 a 65 anys: 5 euros

Majors de 65 anys: 4 euros

Pensionistes-jubilats empadronats al municipi: Gratuït

PISCINA MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

Piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet Foto: AjSVC

Fins al 25 de juny, de 10:00 a 19:00

Del 26 de juny al 31 d'agost, de 9:30 a 20:00

De l'1 a l'11 de setembre, d'11:00 a 19:00

Feiners

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 3 a 17 anys: 3 euros

De 18 a 59 anys: 5 euros

Majors de 60 anys i pensionistes: 2 euros

Festius

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 3 a 17 anys: 4 euros

De 18 a 59 anys: 7,50 euros

Majors de 60 anys i pensionistes: 3 euros

PISCINA MUNICIPAL DE SANTPEDOR

Piscina municipal de Santpedor Foto: Daniel Salgado

Els mesos de juny i setembre, de 10:00 a 19:00

Els mesos de juliol i agost, de 10:00 a 20:00

Feiners

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 16 anys: 3 euros

Majors de 16 anys: 4,20 euros

Festius

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 16 anys: 3,60 euros

Majors de 16 anys: 6 euros

PISCINA MUNICIPAL DE SÚRIA

Piscina municipal de Súria Foto: AjSúria

Fins al 15 d'agost, de 10:30 a 20:00

A partir de 16 d'agost, de 10:30 a 19:30

Feiners

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 25 anys: 2,50 euros

De 26 a 65 anys: 3,50 euros

Majors de 65 anys i pensionistes: 2,50 euros

Festius

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 25 anys: 3,50 euros

De 26 a 65 anys:4,50 euros

Majors de 65 anys i pensionistes: 3 euros

PISCINA MUNICIPAL DE SALLENT (no és municipal)

Piscina de Sallent Foto: CN Sallent

De dilluns a divendres de 09:00 a 21:00

Dissabtes i festius de 09:00 a 20:00

Feiners i festius

De 0 a 3 anys: Gratuït

De 4 a 6 anys: 2,50 euros

A partir de 7 anys: 5 euros

Les piscines del Moianès

PISCINA MUNICIPAL DE CALDERS

Piscina de Calders Foto: AjCalders

Feiners

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 65 anys: 5 euros

Majors de 65 anys: 4 euros

- Festius

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 65 anys: 6 euros

Majors de 65 anys: 5 euros

PISCINA MUNICIPAL DE CASTELLTERÇOL

Piscina municipal de Castellterçol Foto: AjCastellterçol

Feiners

De 0 a 4 anys: Gratuït

A partir de 5 anys: 3 euros

Festius

De 0 a 4 anys: Gratuït

A partir de 5 anys: 4 euros

PISCINA MUNICIPAL DE COLLSUSPINA

Piscina municipal de Collsuspina Foto: AjCollsuspina

Feiners i festius

De 0 a 4 anys: Gratuït

De 5 a 14 anys: 2,50 euros

A partir de 15 anys: 4 euros

Majors de 65 anys empadronats al municipi: Gratuït

PISCINA MUNICIPAL DE L'ESTANY

Piscina municipal de l'Estany Foto: Ajl'Estany

De dilluns a divendres

Infantil: 2,50 euros

Adult: 6 euros

Jubilats: 3 euros

Dissabtes i festius

Infantil: 3 euros

Adult: 7 euros

Jubilats: 4 euros

PISCINA MUNICIPAL DE MOIÀ

Piscina municipal de Moià Foto: AjMoià

Feiners

De 0 a 2 anys: Gratuït

De 3 a 17 anys: 3 euros

De 18 a 64 anys: 4,50 euros

Majors de 65 anys: 3 euros

Festius

De 0 a 2 anys: Gratuït

De 3 a 17 anys: 3,50 euros

De 18 a 64 anys: 5,50 euros

Majors de 65 anys: 3,50 euros

* L'Ajuntament de Moià disposa d'un

servei de compra de tiquets de piscina

online.



PISCINA MUNICIPAL DE MONISTROL DE CALDERS

Piscina municipal de Monistrol de Calders Foto: AjMC

Feiners i festius

De 0 a 14 anys: Gratuït

A partir de 15 anys: 6 euros (3 euros si s'hi va només mig dia)



PISCINA MUNICIPAL DE SANTA MARIA D'OLÓ

Piscina municipal de Santa Maria d'Oló Foto: AjStaMariad'Oló

Feiners

De 0 a 2 anys: Gratuït

De 3 a 15 anys: 4 euros

De 16 a 64 anys: 5 euros

De 65 anys en amunt: 4 euros

Festius

De 0 a 2 anys: Gratuït

De 3 a 15 anys: 5 euros

De 16 a 64 anys: 6 euros

De 65 anys en amunt: 5 euros

: carrer Indústria, s/n: de 10:00 a 20:00: carretera C-1411a, número 17: Obrirà a partir de la tercera setmana de juliol: d'11:00 a 20:00: carrer de Joaquim Blume, s/n: d'11:00 a 20:00: carretera del Miracle, s/n: Avinguda Catalunya, 129: de 10:00 a 20:00: carrer de les Escoles, s/n: d'11:00 a 20:00: carrer dels Esports, s/n: d'11:00 a 20:00: Avinguda Lluís Sentís, s/n (Canet de Fals): carrer Viladordis, 5Passeig Germans la Salle, 8: carrer Francesc Toran, 7: d'11:00 a 20:00: Avinguda Piscines i Esports, s/n: Passeig de Circumval·lació, s/n: de 10:30 a 20:00: carrer Girona, 1: de 10:30 a 19:30: Zona Esportiva Sant Roc: d'11:00 a 20:00: carretera Torrent de Fonteta, s/n: de 10:30 a 20:30: carretera de Calaf, s/n: carrer Coaner, s/n: d'11:00 a 19:00: carrer Reina Sofia, s/n: carrer Alfons XIII, 24: carretera de Navarcles, 90: carrer d'Ignasi Abadal, 13: Avinguda Pau Casals, s/n: d'11:00 a 20:00: Club Esportiu La Guàrdia (carrer Pedraforca, s/n): de 10:00 a 20:00: carrer Sant Jordi, 4: d'11:00 a 19:00: carrer de l'Esport, s/n: d'11:00 a 19:00: carrer Esport, s/n: de 10:30 a 19:30Preu:: carrer Feliu Comadrant, s/n: d'11:00 a 19:30: Urbanització Masia del Solà (Sector C), 5: De 10:00 a 20:00: Passeig de Carme Vidal, 4