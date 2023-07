Pagesos de Ponent tiren la fuita a terra perquè la falta de reg no permet calibres comercials

Algunsde diferents punts de les comarques de Ponent afectats per lai l'agreujant del tancament delsi elhan començat a tirar laperquè no s'assoleixen calibres comercials.Segons el president del sindicat Asaja a Lleida,, determinades varietats de nectarina no han pogut créixer prou després d'estar més de 40 dies sense rebre aigua de reg. En aquest senti, Roqué demana alun increment de la quantitat de 5.800 euros per hectàrea per a la retirada en verd, ja que la feina de tirar la fruita tindrà un cost més elevat pels pagesos que la pròpia ajuda.Per poder tirar la fruita a terra els pagesos han de contractar igualment personal i això els suposa un cost elevat que no veuen compensat amb l'ajuda del Departament. Després de veure truncada la campanya de reg per la falta de reserves alsi davant la manca de precipitacions, a moltes explotacions de fruita de pinyol que no han pogut regar no s'han pogut assolir calibres comercials i per això alguns pagesos han acabat optant per tirar la fruita a terra.La situació està tenint lloc sobretot entre productors de la part final del canal principal d'Urgell, en localitats com Puigverd de Lleida, Artesa de Lleida o Miralcamp i Torregrossa.