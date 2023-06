El monestir de les Avellanes instal·la el primer sepulcre reproduït dels comtes d'Urgell

El, a la Noguera, ha instal·lat el primer sepulcre gòtic reproduït dels comtes d'Urgell, 117 anys després de la marxa de les quatre peces originals que actualment s'exhibeixen alde Nova York.Es tracta del sepulcre deli la reproducció l'ha fet una empresa de Begudà mitjançant tècniques mecàniques i un material que imita la pedra i que permet clonar la peça original.El director del monestir,, ha afirmat que no renunciaran mai al retorn de les peces originals, tot i que la reproducció permet posar fi a la "frustració" i "obre una nova via sobre com entendre els museus a nivell internacional". La Diputació de Lleida n'ha assumit el cost, d'uns 30.000 euros.