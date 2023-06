El pacte republicà desbanca Junts de l’alcaldia de les Borges Blanques

i el grup municipal d'han fet oficial aquest dijous l'acord per governar durant els pròxims quatre anys a l'ajuntament de les(Garrigues). El pacte de les dues formacions, que es va quedar sense majoria absoluta en passar de set a sis edils en les darreres eleccions municipals. Concretament, les dues formacions que han pactat per governar van obtenir quatre i tres regidors respectivament (47,88% dels vots emesos) i així sumen majoria. La seva proposta per al ple del pròxim dissabte 17 de juny és investir(BxRep) com a alcalde.D'aquesta menra, es vol formar un cartipàs que inclou àrees assignades a regidors de cada formació i àrees compartides. En les pròximes setmanes, a més, es preveu redactar, aprovar i difondre el Pla de Govern per al període 2023-2027.Les dues formacions diuen ser, però volien "posar uns fonaments sòlids per a un govern fort i cohesionat". Després d'un període de majoria absoluta per part de Junts, ", més paciència i més consens, un consens que estem molt satisfets d’haver assolit", han afirmat des de Borges per la República.Les dues parts es comprometen també a crear els espais necessaris per facilitar la tasca de l’oposició i agilitzar-hi el contacte i l’intercanvi d’informació.