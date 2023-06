Cinc candidats es presenten a les primàries de Junts a Lleida per al 23-J

Junts haurà de celebrar primàries a Lleida i Tarragona per decidir qui serà el seu candidat per al 23 de juliol. Les eleccions generals convocades pel president del govern espanyol han fet accelerar el procés, això sí,i per tant ja han estat escollides per a les seves respectives demarcacions.Pel que fa a Lleida, la militància haurà d'escollir entre. Des d'aquest dilluns i fins dijous els candidats podran fer campanya entre els militants i divendres, 9 de juny, hi haurà l'elecció dels caps de llista, segons el reglament de primàries aprovat per l'executiva de Junts.En el cas de Tarragona,fins que això no es realitzi". Precisament el passat dijous l'expresident del Port, Josep Maria Cruset, també anunciava la seva candidatura Tant López Bofill com Cruset han tingut un pas rellevant també pel món de la. López Bofill, de manera accidentada, va protagonitzar el mandat afins que va plegar abans de finalitzar-lo, havent estat a govern i a l'oposició, a banda d'impulsar una moció de censura. Cruset, en canvi, va ser alcalde aentre 2007 i 2019, i president del Port entre 2018 i 2022, quan el va rellevar