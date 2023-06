Cordialitat i sintonia en la primera negociació per formar el nou govern de Balaguer

Elha obert aquest divendres el ball de negociacions per formar govern a la ciutat de Balaguer. La guanyadora de les eleccions municipals,, comença a explorar lesque li doni un executiu amb la majoria de nou regidors i, d’entrada, ha arrencat amb la formació amb qui creu que pot tenir millors vies de pacte:La candidatura deva obtenir tres regidors als comicis del 28-M i estudia ara quin pot ser el seu paper en el proper govern de la capital de la Noguera. Els dos candidats han mostraten la primera reunió, tot i que encara no s’ha entrat en matèria de repartiment de carteres ni d’assumpció de competències executives. González i Ricart són de la mateixa generació (35 i 37 anys respectivament) i mantenen una bona relació des de fa anys, segons admeten ells mateixos.Els líders polítics balaguerins s’han emplaçat a continuar parlant en els propers dies. Treballem per Balaguer també espera poder reunir-se la setmana vinent amb els negociadors de, segona força electoral que contempla un pacte a tres bandes que faci possible quesigui alcaldessa. L’opció de l’alcaldia compartida entre Trilla i Ricart és una qüestió que està també damunt de la taula atès que les dues formacions tenen tres edils i només estan separades per una cinquantena de vots.