L'hora de Trilla i de Ricart

Els resultats electorals a la ciutat dedibuixen dos governs possibles: el que lideraria la socialista, la guanyadora dels comicis amb sis regidors, i el del pacte sobiranista, que només podria ser una realitat si Junts, ERC i Treballem pe Balaguer s'hi avinguessin. El paer en cap en funcions, Jordi Ignasi Vidal, ja ha plantejat obertament aquesta possibilitat instant la líder juntaire,, a explorar l'opció de l'acord a tres bandes.La formació sobiranista va quedar en segona posició als comicis, de manera que li pertoca a Trilla intentar l'entesa, que necessàriament haurà de passar per encaixar amb, de. La relació entre els dos candidats no és bona després de lesa Junts que van derivar en la marxa de Ricart i de les dues regidores del grup municipal. Llimar les discrepàncies polítiques i assuaujar les desavinences personals serà el primer pas per avançar en aquest acord alternatiu que no és fàcil però que tampoc no és impossible. En la, si es produeix, Trilla hauria de ser generosa amb Ricart de la mateixa manera que Ricart hauria de ser desprès i adaptable a les condicions que proposi Trilla.L'opció d'unaentre els dos candidats ja s'ha començat a sondejar en diverses converses entre membres de les formacions, tot i que, de moment, aquesta opció només s'ha cosificat en diàlegs informals. De fet, el gruix de les. Dit d'una altra manera: a dia d'avui s'està en una situació de preliminars que començaran a formalitzar-se a finals d'aquesta setmana quan Lorena González arrenqui el ball de les converses. La seva idea és clara: pactar un, i per fer-ho, té un nom clar a l'agenda: Treballem per Balaguer. Amb les portes tancades d'ERC i de Junts, l'opció de Guifré Ricart li apareix a la candidata del PSC com la més factible per segellar l'entesa d'un nou executiu. Els treballadors no veuen amb mals ulls l'encaix amb la formació vencedora, però ara tampoc tanquen la porta a l'alternativa. La partida d'escacs comença aviat.Els republicans de Vidal, que mantindrà el lideratge del partit però a l'oposició (passi el que passi), insten a l'alternativa a González per conservar una la Paeria en un context d'intent de reagrupament de forces independentistes. Aquest relat en l'eix nacional va en paral·lel alsque genera entre diverses formacions el govern balaguerí que planteja el PSC, curull de candidats amb nul·la experiència de govern. De Trilla i de Ricart depèn el futur del govern de Balaguer. ERC posarà barat el seu suport si ells dos s'entenen.