Toni Postius abandona la política

Lleida 2023 Totes les dades Cens total: 93.444 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 48.130 51,50% Abstencions: 45.314 48,49% Vots nuls: 842 1,74% Vots en blanc: 1.037 2,19% Partit Vots % Regidors

L'actual regidor d'Urbanisme i primer tinent d'alcalde en funcions de Lleida,, deixarà la política el proper 17 de juny, dia que s'investirà el socialistacom a nou batlle lleidatà.Segons ha avançat Segre i ha pogut confirmar aquest diari, el candidat deha pres aquesta decisió després dels mals resultats del seu partit a les urnes, on ha aconseguit cinc regidors i no ha pogut reeditar el govern amb ERC tal com va fer el 2019. Postius ha comunicat aquest dilluns la seva decisió i aquest dimarts la farà pública.Amb la seva renúncia, la nova líder juntaire a la capital de Ponent es preveu que sigui, exconsellera de Drets Socials i número dos de la llista. Al grup municipal de Junts hi haurà tambéPostius ha estat regidor a la Paeria de Lleida durant 12 anys, primer al grup municipal de CiU amb Joan Ramon Zaballos i, posteriorment, com a líder de la formació. S'ha presentat tres cops a les eleccions municipals (2015-6 regidors, 2019-6, 2023-5) i en el darrer mandat ha estat primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme.