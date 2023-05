Detenen dues persones a la Noguera per cultivar 1.300 plantes de marihuana en dues cases

Elsvan detenir aquest dijous dues persones per cultivar marihuana dins de dues cases, a(Noguera) i a-entitat de població d'aquest municipi-. Es tracta deamb diversos espais adaptats per a les plantacions, com ara parets i sostres amb aïllament, sistemes de climatització i extracció d'aire amb filtres, làmpades, transformadors, sistemes de reg i connexió fraudulenta a la llum.Els Mossos van localitzar i comissar 724 a la casa de Preixens, on van detenir un home de 61 anys, i 604 a Les Ventoses, on van arrestar una dona de 52. La investigació continua oberta ja que la similitud de les dues plantacions apunta que produïen per a la mateixa persona i no es descarten més detinguts.Les detencions són resultat d'una investigació oberta a finals d'abril després de tenir indicis de l'existència de, un al carrer Muralla de Preixens i l'altre al carrer Basseta de Les Ventoses. En tots dos casos, segons els Mossos, s'observaven els elements típics externs del cultiu indoor de marihuana i escomeses fraudulentes del fluid elèctric. Un cop recollits els indicis suficients, dijous al matí es van realitzar les dues entrades als domicilis.Elsi defraudació de fluid elèctric i passen aquest divendres a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.