Els partits de Lleida es retreuen manca de planificació per afrontar la sequera i rebutgen restriccions

Els partits que concorren a lesa laes retreuen els uns als altres la manca de planificació per afrontar l'actualque pateix el país. Si que hi ha coincidències quan puntualitzen que Lleida pertany a una conca diferent a la de bona part del país, i per tant, destaquen que les reserves de laestan garantides per tot l'estiu i per tant la situació no suposa un problema "imminent". En aquest sentit, la majoria rebutja que es puguin aplicar restriccions com a la resta de Catalunya. Mentre els partits de govern defensen que ja estan aplicant mesures com la reutilització d'aigua, l'oposició critica la falta d'un pla concret i demana inversions.El candidat d'ERC i actual alcalde de Lleida,, assegura que ara com ara la sequera no suposa un problema imminent per a la ciutat ja que aquesta, es nodreix de l'embassament de Santa Anna i la conca de la Noguera Ribagorçana, que té capacitat per a més de 1.000 metres cúbics i té una reserva d'uns 400 metres cúbics. Per això, assenyala que de cara a aquest estiu, no cal preocupar-se però si que és necessari estalviar. Ena quest sentit, posa el focus en l'agricultura que té molta implantació en el terme municipal i aposta per la modernització del regadiu. A la comunitat de regants del canal de Pinyana, que és on la Paeria hi té competències i responsabilitats, Pueyo assegura que ja ho han començat a fer entubant l'aigua i generant entrades a les finques que permeten regar amb gota a gota o polvoritzadors.El candidat del PSC i cap de l'oposició,, també es mostra satisfet per l'avenç de la modernització del reg a l'Horta, "és un gran avenç perquè els nivells d'estalvi són extraordinaris", destaca. Això no obstant, troba a faltar que l'equip de govern municipal no hagi presentat un pla contra la sequera en el marc de les seves competències. Igualment, també diu que troba a faltar més ajudes de la Generalitat als municipis per poder avançar en la modernització de les infraestructures bàsiques al voltant de l'aigua.Per la seva part, el candidat de Junts i actual soci de govern de Pueyo,, assegura que s'han sol·licitat fons europeus per poder digitalitzar els sistemes de comptadors de la ciutat i això hauria de permetre poder tenir un control més eficaç dels consums d'aigua, no només privats sinó també públics. Sobretot, aquesta eina serviria per detectar aquells punts on es produeixen fuites d'aigua perquè en alguns trams la xarxa està envellida i cal invertir-hi. Postius també destaca que des de la Paeria volen impulsar la reutilització de l'aigua reciclada; en concret la de la depuradora, que s'aboca directament al riu i ara es pot fer servir per regar zones verdes o netejar carrers de la ciutat. Postius reclama que les mesures que promou la Generalitat per afrontar la sequera tinguin "caràcter asimètric" i per tant, es valor que si Lleida està en pre alerta, la intensitat de les mesures sigui molt més inferior que a les comarques internes i l'àrea de Barcelona.El candidat d'Activem Lleida, Domènec Vila, apel·la a l'optimització de l'aigua que té actualment en disposició la ciutat més enllà de fer "grans inversions i infraestructures" com algunes que ha sentit dir en altres candidats. Es refereix a propostes que no creu necessàries com una nova xarxa de recollida d'aigües pluvials separada de la recollida d'aigües residuals, perquè és una inversió que implicaria tota la ciutat. Activem diu, proposa estudiar al detall l'impacte que podria tenir la captació i reutilització de l'aigua que surt de la depuradora, que no està molt lluny de la ciutat, per utilitzar-la per a altres àmbits de la ciutat.D'altra banda, la candidata de Cs,, assenyala que cal controlar les fuites i aposta per fer moltes accions en l'àmbit urbanístic a través dels fons Next Generation, com per exemple modernitzar el sistema d'aigua de boca de la ciutat, fer més depuradores, arreglar que les ja hi ha, o fins i tot els col·lectors de Torrefarrera, que es van fer amb els plans Zapatero i ara estan en desús.El candidat del PP,, considera que tot i la sequera, es nota que hi ha eleccions el 28-M perquè les administracions no estan prenent mesures per port al cost electoral que els podria suposar. Això no obstant, assegura que des del PP no acceptaran que s'adoptin restriccions a Lleida i no a altres punts de Catalunya. Palau aposta per defensar l'agricultura del territori i rebutja que Ponent torni a ser la "ventafocs" tal com ja va passar amb la gestió de la covid-19, quan es van tancar municipis del Segrià. El candidat insisteix que no permetrà que hi hagi cap condicionant en l'ús d'aigua per agricultura mentre a zones turístiques de Barcelona, Girona i Tarragona, tinguin via lliure. Segons el popular, Pueyo i Postius són submisos a les decisions de Barcelona i en canvi, les propostes que fa ell giren al voltant d'ordenances per l'aprofitament de l'aigua, fer-ne un ús racional, campanyes de sensibilització i reciclatge, a més a més de la modernització del reg.Finalment, la candidata del Comú de Lleida, Laura Bergés, lamenta que el model d'acord d'externalització del servei d'aigua de la Paeria perquè l'acord amb Aquàlia implicava també que l'Ajuntament tenia aigua gratuïta i per tant d'aquesta manera li surt gratuït netejar els carrers amb aigua de boca. Bergés remarca que això és "poc eficient" i ha provocat que no s'hagi invertit amb la xarxa terciària. Una inversió que la candidata veu urgent així com també aplicar mesures per millorar el cabal ecològic del Segre per evitar problemes de salubritat i mesures d'estalvi en el consum d'aigua.