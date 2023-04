El canal d'Urgell ja s'asseca mentre s'instal·len tanques per emmagatzemar aigua

La baixada del volum dels'ha començat a notar després del tancament de comportes de la sèquia principal, que té el seu inicia a(Noguera) dimarts al migdia. Amb el pas de les hores s'ha fet evident que el canal està tancat i ara només circula un pam d'aigua que ha de servir per garantir abastaments a municipis.Mentrestant, operaris de la Casa Canal han començat aper tal de delimitaral llarg de la infraestructura i donar així resposta a l'elevat consum d'aigua que hi ha durant els mesos d'estiu a les poblacions. Amb el tancament anticipat del canal per la falta de reserves a Oliana i Rialb,es quedaran sense poder regar els propers mesos.El cap d'obra del canal d'Urgell,, ha explicat que un cop han pogut accedir a l'interior del canal després de la reducció de cabal, els operaris han començat a fer "parades o preses" per encabir aigua per a fer dipòsits i garantir l'. Se n'estan fent de manuals, amb taulons de fusta però altres ja les tenen automatitzades perquè formen part del sistema de gestió que s'aplica al canal durant l'hivern, quan es tanca. La diferència d'aquest tancament anticipat és que a l'hivern l'aigua deixa de circular del tot durant tres setmanes al mes però ara sempre en baixaran dos metres cúbics.Des de la Casa Canalque s'han començat a instal·lar ja que tot va en funció de quan s'allargarà l'actual sequera. Tot apunta que aquestes actuacions es mantindran durant tot l'estiu ja que encara que plogui en les properes setmanes, difícilment es podrà reprendre la campanya de regadiu. La reserva d'aigua que s'aconseguirà ara amb aquestes tanques també ha de servir per regar puntualment les finques d'arbres fruiters i assegurar-ne la supervivència. Cap altre cultiu es podrà regar i per tant hi haurà pèrdues milionàries a la zona afectada.