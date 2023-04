L'exlíder del PP de Balaguer es presenta en un municipi del Solsonès tot i no estar‑hi empadronat

Lesproliferen quan arriben les eleccions municipals. Aquestes candidatures estan formades per gent que no tenen vincle amb les localitats on es presenten i que es formalitzen només perdels partits polítics.Una d'aquestes candidatures s'ha tramitat al municipi solsoní de, on el Partit Popular hi ha presentata la ciutat de Balaguer durant més d'una dècada i resident i empadronat des de sempre a la capital de la Noguera.Molins, que no es podrà votar a ell mateix, va ser regidor popular al consistori balaguerí i s'ha presentat en uns comicis municipals en tres ocasions. Des del 2019,li ha agafat el relleu al capdavant de la candidatura popular, que des del 2015 no té representació a la Paeria.Per arribar a l'alcaldia de Biosca, Molins haurà de superar tres candidatures; Junts pel municipi de Biosca i dues llistes d'Independents per Biosca.