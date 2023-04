Les reserves d'aigua a la conca del Segre no poden garantir el regadiu dels cultius

La(CHE) constata que lesa la conca del Segre sónperdels cultius agrícoles. Això, després d'assegurar aquest dimarts a la junta de desembassament celebrada a Saragossa que les reserves als embassaments denomés poden garantir els abastiments i caudals ecològics. La CHE s'ha mostrat preocupada per l'estat de la conca del Segre i ha admès que les previsions d'aportacions d'aigua que esperaven sumar durant aquests darrers dies no s'han complert. L'organisme afirma que la seva prioritat són els abastiments i demana fer un esforç perquè la població sigui conscient de la situació de sequera actual.Malgrat la situació, des de la CHE han explicat que continuaran prenent decisions de manera coordinada amb els usuaris i les administracions implicades en la, i han indicat que estan seguint el Pla Especial de la Sequera, que marca els protocols i decisions que cal adoptar.Laestà endes de fa onze mesos. L'embassament d'de la seva capacitat, amb 39,9 hectòmetres cúbics d'aigua, i el de, amb 28,3 hectòmetres. Entre els dos sumen 68,2 hectòmetres cúbics d'aigua i la CHE calcula que es necessiten uns 150 hectòmetres cúbics addicionals de reserves entre els dos pantans per revertir la situació d'emergència, és a dir, més del doble d'aigua que acumulen en aquests moments.Per la seva banda, lal celebra aquest dijous un ple en què es preveu acordar la petició de la Declaració de Zona Catastròfica al Govern. També hi ha previst demanar a la CHE la declaració d'un estat excepcional per sequera extraordinària i que s'iniciïn les gestions per compensar les pèrdues que hi haurà aquesta campanya, que preveuen que seran "molt elevades".