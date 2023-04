Pueyo tornaria a guanyar les eleccions a Lleida, segons una enquesta

El candidat d’ERC,, tornaria a guanyar les eleccions municipals a la ciutat de Lleida, segons una enquesta que ha publicat aquest diumenge el diari Segre.Els republicans assolirien entre 7 i 8 regidors amb elcom a segona força en una forquilla d’entre 6 i 7 edils. Junts per Catalunya, de, es quedaria com a tercera força i aconseguiria entre 5 i 6 representants.El PP depodria augmentar la seva representació fins al tercer regidor i la CUP i el Comú es troben al llindar d’entrar al consistori amb una marge d’entre 0 i 2 regidors.Ciutadans desparaixeria del mapa polític lleidatà perdent els tres regidors que té actualment i la candidatura d’Ángeles Ribes ni es contempla per entrar en el proper plenari.