La psicòloga Rosa Jové serà la número 6 de la candidatura de Postius

El candidat a Paer en Cap de, incorporacom a número 6 de la candidatura de Junts – Estem a punt. Jové és, especialitzada en infants i joves i ha estat guardonada aquest any amb ela la seva trajectòria.Postius ha celebrat la incorporació de Jové "és una persona amb una trajectòria professional i un. Em fa molta il·lusió que m'acompanyi en aquest camí cap a l'Alcaldia de Lleida. La Rosa aporta una visió empàtica i de cura cap als més petits i cap al benestar de les persones".Postius ha explicat que "Jové s'incorpora per dirigir lapensada per incentivar, promoure i acompanyar en el benestar emocional de les persones".Postius ha assenyalat que "aquesta és una aposta decidida de la candidatura que encapçalo. En els darrers anys i amb els efectes derivats de la pandèmia s'ha evidenciat més que mai la necessitat d'abordar la salut i el benestar emocional des de tots els àmbits de l'administració". En aquest sentit, Postius ha posat de manifest que Jové "és una persona amb una sensibilitat extraordinària, és pionera a l'Estat en l'àmbit de les catàstrofes amb més de 30 intervencions, des de les inundacions de Biescas fins als atemptats de l'11-M i de les Rambles".Aquesta és la tercera incorporació femenina que anuncia Postius després de(2) i(3).