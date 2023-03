L'ACN i «La Mira» renoven la col·laboració per a la quarta jornada Miravisions de fotoperiodisme

L'(ACN) i el magazín digital "" han signat la renovació del conveni de col·laboració per lade, que aquest 2023 celebrarà la seva quarta edició, també a(Garrigues).Aquest és el tercer any que el magazín digital i l'agència pública de notícies de Catalunya col·laboren en aquesta jornada, que es farà del 29 de setembre a l'1 d'octubre. El conveni l'han signat el director de l'ACN,, i l'editor de "La Mira",. Fruit de la signatura del conveni, l'ACN continuarà sent mitjà oficial i farà difusió de les jornades i dels premis tant al servei de l'agència pública com al portal en anglès de Catalan News.Durant la jornada es lliuraran els Premis Miravisions de Fotoperiodisme, que distingiran els millors treballs fotogràfics publicats en mitjans de comunicació durant el 2022 que millor defineixen l'any. El primer premi està dotat amb, el segon amb 1.000 euros i el tercer amb 500 euros.També esi facultats de comunicació amb la voluntat d'apostar pel futur del fotoperiodisme. El jurat estarà format per professionals del camp de la fotografia, el periodisme i la comunicació.Com en les edicions anteriors, la jornada Miravisions acollirà tallers, exposicions i taules rodones amb fotògrafs experts i professionals del sector, amb l'objectiu de fer treball en xarxa i compartir aprenentatges i experiències.