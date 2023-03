La CUP de Lleida presenta la seva llista amb l'objectiu de tornar a la Paeria

La llista de la CUP

Aquest dissabte la CUP ha presentat les 15 persones que encapçalen la seva llista municipal, després d'una assemblea oberta al campament de la Canadenca, a la qual ha seguit l'acte polític en què han intervingut el cap de llista,, i la diputada per Lleida al Parlament,A l’assemblea oberta prèvia s’han aprovat els eixos principals i les propostes que portaran al seu programa electoral, després del cicle de debats temàtics dels darrers mesos.Durant l’acte polític, Cobo ha exposat que “lai a les polítiques que transformen de tenir un peu en les institucions. I això farem el pròxim dia 28 de maig, ficar un peu dins la institució, però com sempre hem fet: recolzant el pes de la nostra força en el peu que.”Ha clos l'acte la diputada Nogay Ndiaye remarcant que “el que cal és gent que lluiti i aquesta llista és plena dede l'actual Paeria. Cal la CUP a l'Ajuntament per empènyer-lo cap a l'esquerra al servei de la majoria en lloc de servir als interessos d'uns pocs i per recuperar la iniciativa del municipalisme independentista."1. Ruben Cobo, biòleg i professor de secundària, militant de l'esquerra independentista lleidatana des de la seva joventut i veí de Balàfia.2. Esther Sancho, advocada.3. Lídia Carulla, militant feminista4. Francesc Gabarrell, conservador de museu i exregidor de la CUP5. Ixeya Quesada, tècnica en igualtat i militant pels drets del col·lectiu LGTBI.6. Bàrbara Parra, enginyera agrícola7. Pau Juvillà, exdiputat de la CUP al Parlament i ex regidor.8. Eva Lega, gestora cultural.9. Rosa Peñafiel, néta de l’històric militant antifranquista Cantano i excap de llista el 201910. Ruben Gavilà, treballador social.11. Joana Soto, editora.12. Jaume Barrull, escriptor i periodista.13. Nogay Ndiaye, actual diputada de la formació al Parlament.14. Txus Nogués, mestre a l'escola pública i Diable15. Maria Huguet, professora jubilada i militant feminista.