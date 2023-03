Acció Climàtica comença a matar conills amb fosfur d'alumini per controlar la superpoblació

Elha iniciat aquesta setmana l'aplicació de fosfur d'alumini en infraestructures de Ponent amb l'objectiu de controlar la superpoblació de conills que provoca danys en talussos i terraplens. La primera zona d'actuació és la carreterade, al Segrià, on els operaris ja han aplicat aquest biocida i tapat uns 300 caus en un tram de 10 quilòmetres.El director dels serveis territorials del Departament a Lleida,, ha explicat que s'han posat en contacte amb titulars d'altres infraestructures per poder actuar en més carreteres, canals d'aigua i vies de tren. També han demanat al govern espanyol que autoritzi un pla pilot per poder aplicar aquest biocida en sòl agrícola.Els treballs d'aplicació de fosfur d'alumini a la carretera entre Massalcoreig i Soses van començar dimecres i els realitza l'empresa especialitzada Miarnau Agritecno SL. En concret, els tècnics introdueixen entre 2 i 4 pastilles d'aquest biocida a l'interior dels caus actius de conills i, a continuació, els tapen amb paper i terra.Passades unes tres hores des de l'aplicació, el producte fitosanitari comença a despendre fosfamina, uni que fa que aquest mori per asfíxia. El fosfur d'alumini té una efectivitat del 80%, ha explicat Jordi Miarnau, de l'empresa encarregada de duu a terme els treballs, que també ha destacat que aquest biocida no deixa "cap efecte residual" als possibles depredadors dels conills com àligues o guineus.