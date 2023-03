Una start‑up «lleidatana» detecta la sèpsia a partir de la primera hora

Els membres de la Stuart-up Foto: Loop Diagnòstics

L'empresa catalana emergentpreveu treure al mercat aquest any un test ràpid que permeta partir de la primera hora de laSuposa un avenç ja que es redueix significativament el temps d'espera respecte els mètodes actuals i aquesta detecció precoç permet tractar els pacients amb més rapidesa i, en conseqüència, es redueix la mortalitat. Per acabar la fase d'industrialització per poder fabricar el test a gran escala, la firma ha iniciat una ronda de finançament oberta al públic deper acabar d'assolir els 3 milions d'euros. La resta de la inversió prové dels fons, i d'una empresa del sector sanitari que n'aportarà 250.000.El test preveu una reducció de la mortalitat de fins al 15%, ja que permet diagnosticar la infecció de la sang quan aquesta encara es troba en una fase primerenca i obtenir els resultats en un màxim de tres hores, és a dir 10 vegades més ràpid si es compara amb els test actuals d'hemocultius.En conseqüència, la firma estima que les estades hospitalàries es poden reduir de dos a cinc dies i que també disminueix l'ús dels antibiòtics necessaris en un 30%.Loop Diagnostics va néixer a Barcelona el 2018 de la mà dels fundadors, sorià llicenciat en, i, farmacèutic i veí de(Pla d'Urgell).La firma preveu treure el test al mercat espanyol a finals d'aquest 2023, una vegada superada la fase regulatòria en què es troba immersa. Ja compten amb la xarxa de producció i distribució necessària i calculen que a Espanya hi ha un mercat d'1,75 milions de tests de sèpsia a l'any per a urgències. A mitjà termini, també es plantegen entrar al mercat internacional, com ara el francès, el qual ja estan estudiant.