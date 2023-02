La fiscalia recorrerà al TSJC l'absolució de Hasel i deu encausats més per la protesta a la subdelegació

Larecorrerà aquesta setmana all'absolució del rapermés per la protesta que es va fer davant de la subdelegació del govern espanyol de Lleida contra la detenció dea Alemanya, el 25 de març de 2018.Se'ls acusava de desordres públics amb l'agreujant d'ocultació del rostre, lesions i atemptat a l'autoritat. L', però, va concloure que, tot i que va quedar demostrat que els acusats eren allà, no hi havia prou proves que demostressin que eren ells els que van incitar a la, alterar la pau o. 4 dels encausats van pactar amb la fiscalia 9 mesos de presó a canvi de reconèixer els fets i 7 van anar a judici. L'Audiència, però, va absoldre els 11.La fiscalia demanava que se'ls imposessinde presó més peri un. Per a aquest últim delicte, però, la fiscalia demanava mig any més pel raper Pablo Hasel, en aplicar-li l'agreujant de reincidència. Així doncs, en total sol·licitava 5 anys i 3 mesos per a 10 dels acusats i 5 anys i 9 mesos per al raper lleidatà.A més, se'ls demanaven multes de gairebé 40.000 euros pels delictes de danys i lesions lleus (3.600 per a cadascun dels 11).