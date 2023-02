El Segrià habilitarà un pis d'acollida per a dones i infants víctimes de violència masclista

Elposarà en funcionament aquest 2023 un pis d'acollida per a dones i infants víctimes de violència masclista. A més, incorporarà una psicòloga i una administrativa al(SIAD) de la comarca per donar una resposta més ràpida i eficaç i agilitzar els tràmits burocràtics.Segons la memòria anual del servei, s'ha passat de 1.192 actuacions i 143 dones ateses el 2021 a 1.522 actuacions i 151 dones ateses el 2022, la qual cosa suposa increments del 28% i del 6% respectivament. Entre els motius de l'augment, s'apunta a una major consciència ciutadana i un major coneixement del servei. Les atencions a víctimes per violència masclista van ser 101, les mateixes que l'any anterior.Les xifres corresponen al conjunt d'atencions efectuades, per informació o assessorament. Segons el vicepresident i cap de l'àrea de Serveis Socials del Consell,, l'increment de l'activitat pot respondre, per una banda, a una major consciència ciutadana davant aquests casos, i, de l'altra, a un major coneixement del servei que s'ofereix al SIAD, "fets que faciliten una major predisposició a fer-ne ús i a no silenciar aquesta problemàtica".De les, 46 van rebre atenció psicològica i 34 van necessitar atenció jurídica, mentre que el servei telefònic de protecció Atenpro va donar cobertura a 29 dones. A més, el Servei d'Intervenció Especialitzada de la Generalitat (SIE) va haver d'intervenir per atendre 4 dones i 5 infants.Pel que fa als ingressos al Servei d'Atenció i Acolliment d'Urgència (SAU), al 2022 van ser acollides 10 dones i 3 infants (10 dones i 5 infants al 2021), mentre que 3 casos van ser derivats al Servei d'Acolliment i Recuperació de la Generalitat (SAR).Pel que fa al perfil de dones ateses durant l'any 2022, la franja d'edat amb més atencions va ser la de 30 a 45 anys, seguida de la franja de 46 a 65 anys. Quant a l'origen de les dones ateses, el 61% eren de nacionalitat espanyola. En general, la majoria dels casos van arribar al SIAD des dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Segrià. Altres van contactar amb el servei per iniciativa pròpia i, en menor mesura, derivades pels Mossos d'Esquadra, els centres de salut o el jutjat.