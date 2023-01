VÍDEO Un vedell s’escapa de l’escorxador i passeja pels carrers de Balaguer

Ladea la ciutat de Balaguer ha tingut aquest dimarts un convidat inesperat.Uns’ha escapat de l’escorxador i s’ha passejat per diversos carrers del municipi mentre diversos ciutadans i agents de la Guàrdia Urbana intentaven capturar-lo. Un home ha volgut frenar el trot del vedelló amb un, que pretenia usar per cobrir-li la cara. L'intent no ha estat reeixit.El passeig animalístic ha generatentre els balaguerins que anaven peli que han vist passar el vedell, que ha caminat ben nerviós per algunes vies com la, el, lai l'Tot i la temença que ha provocat l'escapada de la vaqueta, no hi ha hagut cap ferit.