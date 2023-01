Junts i Impulsem aniran a les municipals de les comarques de Ponent amb una coalició electoral

L'executiva dea la vegueria de Lleida avalat aquest diumenge l'acord per tal de concórrer conjuntament amba les eleccions municipals del proper. Ho ha fet l'endemà que la militància del partit que integra alcaldes de l'òrbita del PDECat també avalés amb un 82% de vots la coalició, tal com va avançar Nació Les formacions confien que l'acord permetrà presentar una proposta política a la majoria dels municipis de lesEl pacte contempla que els partits adoptin una denominació de coalició que s'establirà més endavant, així com la creació d'un comitè d'enllaç que farà el seguiment dels municipis on es presenten les candidatures per mirar d'evitar competir. Es preveu que l'acord es formalitzi en breu.