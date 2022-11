Activada l’alerta per ventades a les comarques del sud de Lleida

ha activat la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergènciesdavant la previsió d'un episodi amb fortes ratxes de vent aquest dilluns i sobretot aquest dimarts a bona part del territori.Segons preveu el Servei Meteorològic de Catalunya (), a partir d'aquest dilluns a la tarda i vespre, el vent pot bufar amb cops de més desobretot a les comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre,i comarques del Pirineu i Prepirineu. El vent bufarà de components nord i oest, i al Pirineu és possible que se superi a cotes mitjanes i altes. De cara a aquest dimarts, l'episodi s'ha d'intensificar i l'afectació s'estendrà al litoral i prelitoral central i sud, on les ratxes podran superar també els 72 km/h.Protecció Civil recorda que cali també en totes les activitats a l'aire lliure, evitant sobretot les zones boscoses on podrien caure branques o arbres.