Denunciat per conduir sense permís després d'accidentar-se en fugir de la Guàrdia Urbana de Lleida

Lade Lleida hapenalment un home de 39 anys per conduirni assegurança i per no haver passar ladel vehicle.Els fets han passat cap a la 1.30 h d'aquest dijous al barri dels Magraners. Segons explica la Guàrdia Urbana, unade seguretat ciutadana va veure un vehicle circulant amb el maleter obert i unes plaques metàl·liques que sobresortien i, tot i que els agents van ordenar al conductor baixar del vehicle, aquest va fugir a gran velocitat.L'home va patir unauns carrers més endavant, va baixar del cotxe i va fugir corrents cap a una zona sense il·luminació. La Guàrdia Urbana el té identificat perquè ha estat implicat en altres actuacions i ara el busquen per detenir-lo.