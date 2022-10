Conèixer Vallverdú

La història de l’escriptor i poeta lleidatà, Josep Vallverdú, compta, a partir d’aquest mes d’octubre, amb noves pàgines per fer-se més coneguda a Catalunya. L’editorial lleidatana Fonoll ha presentat aquest dimecres a la Paeria de Balaguer el llibre “Tu, Vallverdú. Entrevista a una vida”, un llibre del periodista Francesc Canosa que ha cristal·litzat després de llargues entrevistes amb l’homenot de Ponent, de 99 anys: “He enregistrat més de 50 hores de conversa amb ell”, ha explicat Canosa, que alhora ha posat l’accent en la seva pretensió de popularitzar la vida de l’escriptor lleidatà fugint d’altres viaranys narratius com podrien ser els literaris o els polítics: “El llibre està pensat per la gent que no coneix Vallverdú, que encara és molta arreu del país. Aquestes lletres són una porta d’entrada al seu univers”, ha apuntat el periodista.



Aquesta no és una publicació sobre la literatura vallverduniana perquè el focus es posa en la vida del savi de Ponent, en la seva experiència vital que comença amb la dictadura de Primo de Rivera l’any del seu naixement, el 1923, i acaba a l’actualitat, al seu pis de Balaguer ubicat al davant del riu Segre i als peus del campanar de Santa Maria: “La història m’ha passat pel meu davant i jo he anat explicant els episodis que veia”, ha explicat un Vallverdú que ha reconegut que amb aquesta nova obra ja pràcticament no li queda res al tinter per compartir amb els seus lectors: “Ho tinc tot explicat, les patacades i els moments de calma”, diu l’escriptor, que admet que en aquest nou llibre la gent es podrà fer una idea “molt acurada i amb bastanta exactitud” de la seva trajectòria, que valora “de manera positiva” ara que està al caire del centenari i que serva la capacitat de fer memòria i pensar sobre les coses viscudes.

Canosa ha plantejat l’obra en un format de pregunta-resposta i ha aconseguit unen el qual es repassa tota la vida del lleidatà i fill adoptiu de la ciutat de Balaguer. “El lector que ja conegui Vallverdú hi trobarà alguns aspectes íntims desconeguts fins ara, i el que no el conegui, s’adonarà de la magnitud del personatge”, diu el periodista, que reivindica la “fecunditat” de Vallverdú en nombroses disciplines literàries com la narrativa infantil, la novel·la, l’assaig, la traducció, l’articulisme o la recerca històrica. “Ell és com aquelles baranes de ferro que et trobes a les parets dels pobles. Sempre hi ha estat i el país li deu un homenatge a gran escala”, indica Canosa.En la darrera part del llibre, amb disseny de portada d’, el balaguerí aborda amb Vallverdú aspectes propis de l’avançada edat com és la defunció de la seva dona, les cartes d’amor i el posterior casament als 90 anys amb, la visió de la pròpia mort i la relació amb el seu fill Eloi, que actualment té 69 anys. L’obra es presentarà en societat a Balaguer el proper