La CUP vol fer una consulta refrendant per recuperar els terrenys del camp de golf de Torrebonica

Lavol que se celebri, a finals d'aquest any 2023, una consulta refrendant sobre la recuperació dels terrenys del, una instal·lació que consideren que en el context actual de sequera extrema i canvi climàtic "no és viable en zones mediterrànies".El cap de llista de la CUP,, acompanyat del diputat al Parlament de Catalunya, ha denunciat que les instal·lacions del camp de golf de Terrassa tenen una despesa setmanal ded'aigua, en èpoques sense restriccions de sequera, segons els estudis fets per. És per això que la formació diu que "cal obrir un debat sobre la necessitat de mantenir aquesta despesa hídrica per un club elitista de 2.000 socis", i demanen la celebració de la consulta per "valorar quina necessitat té la ciutat de mantenir l'actual camp de golf de Torrebonica, construït ara fa 19 anys amb una fortai que sempre ha fet totes les seves activitats a l'esquena de la ciutat".Els terrenys que ocupa el camp de golf estan qualificats, amb la modificació delde l'any 2018, de. Recuperar aquests terrenys en zona forestal i agrícola seria, per a la CUP, "una gran millora per a la pagesia local i l'Anella Verda de la nostra ciutat".Pel que fa a l'ús de les aigües, l'alcaldable recorda que l'any 2004, i "gràcies a la lluita contra aquest macroprojecte", la Generalitat va haver de canviar la normativa i obligar a fer que les concessions del reg es fessin amb, però avisa que que avui dia es podrien destinar a usos industrials, neteja de carrers o serveis públics com els Bombers.