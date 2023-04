Neix el col·lectiu C.A.T., de defensa del català a Terrassa

La setmana passada es va presentar a Terrassa el col·lectiu, una plataforma d'egarencs preocupats per l'estat de laa la ciutat. En declaracions al Diari de Terrassa, les promotores van explicar que "naixem en un context de retrocés en l'ús social del català i amb la intenció de fer-hi front d'acord amb les nostres possibilitats"., impulsores de la iniciativa, van explicar que a la base de qualsevol canvi hi ha "la consciència lingüística", i van detallar com la volien millorar: mitjançant la difusió i la denúncia.Així, en primer lloc es comprometen a ferde tots els terrassencs, ja que "el primer pas per exercir-los és conèixer-los". Per altra banda, "ajudant a superar actituds adquirides que ens porten a cedir": és per això que el col·lectiu instarà els representants locals a "complir i fer complir les lleis que protegeixen el català" itotes les "vulneracions de drets lingüístics". Així mateix, van defensar que tots els nouvinguts han de tenir dret a viure plenament a Terrassa i que "hem de reforçar el seu dret a parlar en català". "O lluitem o el català té un futur molt desesperant", concloïa Anna Carpena.El grup està format per persones a títol individual, però ja compta amb el: la Plataforma per la Llengua, el Consell per la República, Òmnium, l'ANC, la plataforma Mantinc el Català, Veu Pròpia, l'associació de mestres Alexandre Galí, la Intersindical i la Torre del Palau.Precisament a la Torre del Palau és on es va presentar C.A.T., i també és elque han triat per identificar-se.