Així se celebrarà Sant Jordi a Terrassa

Diada de Sant Jordi que comptarà amb centenars de parades de llibres i roses al carrer; una programació que es complementarà amb visites al patrimoni de la ciutat i actuacions de diverses agrupacions de cultura popular al llarg de la jornada, i també en els dies previs.



Així, el dia 21 ja es podran veure parades de llibreries i floristeries al carrer, davant dels mateixos establiments i a la plaça Vella, a les quals el dia 23 s'hi afegiran les de les entitats, associacions, centres educatius, partits polítics...



Programació completa de Sant Jordi a Terrassa

Mirades des de les alçades

Diumenge 23 d'abril

, el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Centre de Documentació i el Museu del Tèxtil de Terrassa oferiran jornades de portes obertes. L', que tindrà parada al Raval de Montserrat, informarà de tota l'oferta turística de la ciutat i de les activitats previstes per la Diada.Pel que fa a les parades de roses i llibres, ja s'han autoritzaten tot el conjunt de la ciutat, 40 de llibreries i floristeries i 187 a associacions i entitats. A la plaça Vella se n'hi instal·laran 14, mentre que la resta es repartiran entre el Raval de Montserrat (31), el carrer Major (18), la Font Trobada (3), el carrer de la Font Vella (8), la Rambla d'Ègara (20), la plaça del Progrés (10) i altres punts del centre històric (19). També n'hi haurà a la rambla Francesc Macià, i 82 punts repartits per la resta de la ciutat.Laserà present al llarg de tota la jornada. El Drac de Terrassa farà dues cercaviles, hi haurà una Diada Castellera amb la participació dels Minyons i els Castellers de Terrassa, una ballada de Gegants (17h i 19h) i una cercavila dels Bastoners. El Museu de Terrassa, per la seva banda, ha programat l'activitat La Llegenda del Drac de Terrassa al Castell Cartoixa de Vallparadís i El meu llibre de Sant Jordi, a la Casa Alegre de Sagrera.Una proposta per veure la ciutat i el seu patrimoni des d'altres perspectives pujant al segon pis de la Masia Freixa o la Torre del Palau, el dissabte. El punt de trobada és a la Masia Freixa, i l'activitat té un preu de 6uros per als adults i 4,20 per a persones majors de 65 anys, famílies nombroses, usuaris del Carnet Jove i socis del club Xatic. Per a persones entre 6 i 16 anys, persones a l'atur i amb discapacitat, l'entrada costarà 3 euros, i per als nens menors de 6 anys o socis del Club Suber 3 (fins a 14 anys), gratuït. És imprescindible, ja que les places són limitades.

11h i 13h | Coneix els tresors patrimonials de Terrassa

Visita guiada a la Casa de l'Esport (antic Ajuntament) i a l'Ajuntament

Visites

La cultura popular omple els carrers de la ciutat

L'abril, el mes de Sant Jordi a les Biblioteques

Places limitades. Preu: gratuït.Imprescindible inscripció prèvia Visites guiades gratuïtes a la Masia FreixaInscripcionsal web de Turisme Visita el Castell Cartoixa, la Seu d'Ègara i la Casa Alegre de Sagrera, joies del patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat de Terrassa.Al Castell Cartoixa de Vallparadís. Preu: 4 euros (infants i acompanyants). Les entrades es poden adquirir a la web municipal Al MNACTEC, amb el carillonista Blai Ciurana, que oferirà 13 melodies actuals, populars i clàssiques.Al MNACTEC, taller familiar. L'entrada val 1 euro.L'Ajuntament de Terrassa disposa d'una audioguia Modernisme Industrial a Terrassa per poder fer visites al teu aire. Està disponible en català, castellà i anglès També es pot fer l'activitat GymKana Digital Turística: El misteri Muncunill, una aventura per gaudir en família a través de 12 enigmes per descobrir un recorregut per l'arquitectura modernista de Lluís Muncunill. Es pot descarregar a la web de Turisme Al Raval de Montserrat hi haurà unper conèixer els principals atractius de la Diada i com gaudir del patrimoni i les activitats programades. També estarà oberta l'Oficina de Turisme a la Masia Freixa, i la botiga al Parc de Sant Jordi, on hi haurà contes, llibres sobre el patrimoni, jocs amb el Drac com a protagonista...Casa Alegre de SagreraPreu: 4€ (infants i acompanyants)Concert a l'Auditori de Terrassa, de 19h a 20.30h, a càrrec de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (Quim Térmens, director i concertino; i Anna Ycobalzeta, actriu). El preu és de 14 euros i les entrades es poden adquirir en aquest enllaç Recorregut: Raval de Montserrat, Font Trobada, Gavatxons, plaça Vella, Major, Unió, Salvador Espriu, Raval de Montserrat.Lloc: Plaça VellaRaval de Montserrat.Cercavila pel centre de la ciutat amb lluïments a la Plaça Vella i al Raval de Montserrat (Plaça Vella - C. Major - C. Unió - Raval de Montserrat)Del 14 al 29 d'abril, les biblioteques de Terrassa oferiran activitats especials a l'entorn a la Diada de Sant Jordi. Tota la programació es pot consultar a la Xarxa de Biblioteques Públiques de Terrassa