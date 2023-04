Espanya jugarà la segona fase de la Copa del Món de waterpolo a Atenes

Lahaurà de jugar la segona fase de classificació per intentar accedir a les finals de lade waterpolo que se celebraran als Estats Units al mes de juny. Així, després de quedar terceres del seu grup en la primera fase que s'ha disputat a Rotterdam, jugaran tres partits mes del 19 al 21 d'abril aEspanya va tancar la primera fase amb unadavant la Xina (15-7), després d'haver aconseguit guanyar els Estats Units en el primer partit i d'haver sumat una derrota davant d'Itàlia en el segon En la segona fase de la classificació per a les finals, Espanya s'enfrontarà ai, novament, la. Per a aquesta segona fase, la selecció partirà com a primera del grup 2, amb els cinc punts que ha sumat en la primera fase, mentre que Grècia serà segona, amb 3. En cas de quedar primeres o segones, les espanyoles accediran la gran final a(EUA), per a la qual ja hi ha quatre seleccions classificades: Estats Units, Itàlia, els Països Baixos i Hongria.