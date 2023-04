La R4 no circularà entre Terrassa i Manresa durant dos caps de setmana

A causa d'unes obres d'accessibilitat a l'estació deque està executanti millores en la infraestructura entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet, a càrrec d', durant dos caps de setmana les líniesno circularan entre les estacions de Terrassa i Manresa.Així, el 15 i 16 d'abril i el 6 i 7 de maig, Renfe habilitarà unper carretera als passatgers de la R4, un autobús que serà accessible per a persones amb limitacions de mobilitat i permet el transport de bicicletes i mascotes. Aquests busos sortiran de les estacions afectades amb un marge de temps suficient depenent de l'arribada del tren, i sempre amb un agent acompanyant els passatgers per atendre i orientar les persones que ho necessitin.Pel que fa a la línia R12, els trens entrecircularan ajustant el seu horari al transbordament per carretera entre Manresa i Terrassa, per poder agafar el primer tren que surti en direcció a Barcelona. En sentit contrari, només circularà el tren de la R12 que surt a les 7.45 de L'Hospitalet fins a Terrassa, i la resta aniran fins a Terrassa amb els trens de la R4.