​L'Hospital Universitari MútuaTerrassa, el primer que s'adhereix a un projecte de malbaratament alimentari

Més d'un miler de famílies

L's'ha convertit en el primer que s’ha afegit a impulsar el projecte del Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC) i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental Recooperem . Una iniciativa que persegueix lai que combat el, amb el reaprofitament del menjar.El centre hospitalari s’ha sumat a empreses, escoles i entitats socials que formen part d’aquesta proposta. L’aportació que farà, segons un estudi que ha dut terme, serà d’una mitjana de, en dies feiners, cosa que es traduirà en unes 73 racions al dia per distribuir-les -3,2% sobre la producció total (2.250 àpats)-.Anualment, serani un estalvi de. Aquesta participació forma part del, una recent iniciativa que ha comportat la implementació de, entre d'altres, retirar ampolles de plàstic del menjador laboral, mobilitat sostenible a les cites amb els pacients i l’aposta perLa incorporació de l’HUMT ve motivada perquè l'entitat supramunicipal va rebre, l’any passat, una subvenció de de l’Agència de Residus de Catalunya per desenvolupar diferents accions fins al 2024 i ha deciditmés enllà de l’àmbit escolar.Des de 2019 s’han recuperati s’ha arribat a. Recooperem consisteix en servir el menjar que es mantingui en bones condicions, tant higièniques com sanitàries. Aleshores, s’etiqueta cada recipient i es congela a -18 graus i té una