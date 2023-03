​La UAB aparta un catedràtic de Física condemnat per assetjament sexual

La(UAB) apartarà de forma immediata de l'activitat un catedràtic de Física condemnat perde doctorat a qui dirigia la tesi.L'ha ratificat laper assetjament sexual en l'àmbit de la funció pública a aquest professor i el condemna ai nou d'inhabilitació i li prohibeix apropar-se a la víctima i comunicar-s'hi, segons publica eldiario.es i ha pogut confirmar l'ACN.El professor va fera l'estudiant i fins i tot la va assetjar en viatges a congressos.En un comunicat, l'equip de govern de la UAB informa que aplicarà "de manera immediata mesures cautelars, atesa la gravetat dels fets provats" i assegura que fins ara no podia actuar. La universitat explica que quan la víctima va denunciar els fets es va activar el protocol peri assegura que que ha acompanyat la víctima durant el procés i n'ha evitat "en tot moment la revictimització".L'va activar la Comissió Tècnica Assessora (CTA) quan la víctima hi va acudir per denunciar els fets, el. La comissió va traslladar els fets a la Fiscalia, ja que el cas podia ser tractat per la via penal.