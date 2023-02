«Pícnic Xic», la novetat pels petits que s'estrenarà al Pícnic Jazz Terrassa

Una pinzellada del Festival

Els més petits tindran el seu propi espai al Pícnic Jazz Vallparadís , un dels esdeveniments més esperats dins del Festival de Jazz de Terrassa que retorna després de tres anys suspès. S'anomenai serà el mateixEs defineix com un espai "lúdic i familiar adreçat als més menuts que pretén enfortir la socialització a través d'entitats dedicades a la infància" i comptarà amb activitats i tallers organitzats per la Fundació AVAN , que ofereix suport terapèutic i neurològic a petits i grans des de fa 30 anys, il'associació terrassenca que vol fomentar els jocs tradicionals.El "Pícnic Xic" se situarà a l'i funcionarà a partir de lesamb diverses activitats a l'escenari gran entre concerts. La intenció és mantenir aquest format en les properes edicions del Festival. Ja fa 21 anys que s'organitza el Pícnic Jazz Vallparadís i retornarà alUna de les altres novetats del Festival és l'Repassa la trajectòria del gènere musical a Terrassa, des del 1935 amb els primers concerts fins al retorn després de la guerra civil el 1954, passant per l'inici del Festival de Jazz el 1982 i la creació de lael 1994, així amb l'aparició de nous músics a l'escena actual. El documental s'estrenarà eli és gratuït.El 42è Festival va dedicat a, periodista musical, soci de Jazz Terrassa i amic de l'entitat, que va morir l'any passat. Enguany, els terrassencs podran gaudir de, amb-dels quals, 17 seran a la Nova Jazz Cava, 14 a l'aire lliure i els 61 concerts i activitats restants estaran repartides per la ciutat i comarca- i 22 espais. 59 músics debuten al festival, amb 6 presentacions discogràfiques, 8 estrenes a Catalunya, 2 produccions del Festival i 3 Jam Sessions.Per descomptat, una de les estrenes del festival seràque és persaxofonista amb una llarga trajectòria i, des de 1973. Així, el 9 de març es farà a les 22 hores a laun concert dejuntament amb altres músics i un preu de 20 euros.El concert que encetarà l'edició serà el de l'artista, el 8 de març a les 20 hores a la Nova Jazz Cava. Un dels primers grups en ser confirmats van serque debutaran també a la Cava el divendres 10 de març a les 22 hores. Un dels reptes que han assolit des de l'organització és portar el jove músic, que tocarà el dissabte 11 de març a les 22 hores, també el músic veterà, un dels grans artistes del jazz que ja havia tocat anteriorment al festival i enguany ho farà el diumenge 26 a les 19 hores, el debut deel dijous 23 a les 22 hores i el retorn d'el dijous 25 a les 22 hores.Laserà un altre dels atractius ambel divendres 17 a les 22 hores i l'per part deel dissabte 18 a les 22 hores. I les noves cares de la música mostraran el seu talent amb, que obrirà Jam Session el dia 15 a les 22 hores,També destacaràUn any més, laacompanyarà els visitants durant els dies de festival. La presentació de l'edició s'ha fet al recent estrenat Hotel Petit Luxe de Terrassa, amb, coordinadora de Jazz Terrassa,, presidenta d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals i, regidora de Cultura.