Montserrat Font ja és regidora de l'Ajuntament de Terrassa

Sobre la nova regidora

Durant el ple extraordinari d'aquest dimarts, la militant d'ERC-MES. Font ocuparà les regidories de Plans i Projectes, Ciutadania i Convivència, Memòria Històrica, Drets Humans i Qualitat Democràtica, abans ocupades per l'El canvi ve donat perquè Martínez ara ocuparà el càrrec de primera tinent d'alcalde, així com les facultats de direcció, coordinació, seguiment i orientació estratègica de l’àrea de Serveis Generals i Govern Obert, en substitució d'Isaac Albert. Albert va renunciar al lloc de feina durant l'últim ple de gener, acomiadant-se de la vida política per assumir el càrrec de conseller i president de CIMALSA.Montserrat Font i Fabra és regidora per ERC-MES, enginyera tècnica industrial i llicenciada en Psicologia. Ha exercit, fins ara, com a cap del Servei de Gestió d’Emergències de la Generalitat de Catalunya, encarregant-se del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya.