L'alcalde de Terrassa demana al conseller d’Educació agilitzar i prioritzar el calendari de construcció de l'Institut Escola Sala i Badrinas

Inversions en equipaments

L’alcalde de Terrassa,i els'han reunit aquest matí a l'Ajuntament de Terrassa. A la trobada, que ha comptat també amb la presència de la tinenta d'alcalde de Cicles de la Vida i regidora d'Educació,, l'alcalde ha reclamat al Departament poder agilitzar el calendari i prioritzar la construcció de l'Institut Escola Sala i Badrinas. L'alcalde ha exposat que. Davant d'això, ha sol·licitat al conseller que es prioritzi la construcció de l'institut escola i que es pugui treballar en la manera d'escurçar els terminis previstos. A més, l'alcalde ha demanat poder conèixer en tot moment l'estat de tot el procés, per poder donar resposta a les inquietuds de les famílies i la comunitat educativa.Per la seva banda, el conseller Gonzàlez-Cambray s’ha compromès a seguir de prop els terminis dels diferents processos administratius que comporten la construcció d’aquest centre i ha traslladat la comprensió del Departament respecte a les demandes de la comunitat educativa i la ciutat de Terrassa en el seu conjunt.Des del Departament, s'ha informat als representants municipals quealhora que es farà el seguiment necessari amb els responsables de l'execució per disposar en tot moment de la informació i el calendari previst, per fer-ho arribar a l'Ajuntament.Lade la ciutat també s'ha tractat en la reunió. En aquest sentit, l'alcalde ha exposat eli els perjudicis que això provoca a la ciutat i, en concret, a la comunitat educativa. En aquest sentit, des del Departament d'Educació, s'ha presentat elfinançat en gran part amb els, destinats a la millora de serveis a la ciutadania, en aquest cas, en equipaments educatius.Aquestes inversions previstes, que ascendeixen aende la ciutat seran executades aquest mateix any, i s'afegeixen a les ja previstes. Aquestes inversions es realitzaran a l'Institut Escola Pere Viver (604,321,55 €); a l'Institut Can Roca (220.000 €); a l'Escola Enxaneta (354.462,24 €); a l'Escola Lanaspa-Giralt (89.600 €); a l'Escola Marià Galí i Guix (100.800 €); a l'Escola Pau Vila i Dinarès (100.800 €); a l'Escola Salvador Vinyals i Galí (100.800 €); a l'Institut Can Jofresa (560.000 €); i a l'Institut Torre del Palau (343.295,39 €).Les actuacions s’emmarquen en el Pla director d’infraestructures educatives del Departament d’Educació i estan destinades a millorar els centres educatius per fer-los méssostenibles, habitables i saludables, millorant aïllaments per combatre tant les situacions de fred com de calor. A més, a Terrassa es preveu actuar en la retirada de fibrociment d'alguns d'aquests edificis.Finalment, a la reunió també s'ha fet repàs de diferents temes d'interès de la ciutat en temes d'educació, com la planificació que cal fer de cara al futur en aquest àmbit, així com nous projectes i iniciatives compartides.