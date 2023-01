Marta Giménez ja és alcaldable del PP a Terrassa

Pressió fiscal

Que Marta Giménez seria la candidata a l’alcaldia pelsemblava clar des de feia mesos, però fins aquesta setmana no s’ha formalitzat: el comitè electoral del partit ha escollit la presidenta popular a Terrassa com a alcaldable de la formació.”, ha declarat la candidata.En els comicis delel cap de llista va ser, que va deixar la direcció local del partit després de no obtenir representació en el ple. Marta Giménez Arcusa (Terrassa, 1993) va prendre les regnes de la formació poc després. Es presenta, diu, “amb l’objectiu d’aconseguir un gran resultat” i convertir al PP en una força decisiva per a la governabilitat de la ciutat, que necessita “un canvi urgent després de dècades de govern de l’esquerra”.i està al capdavant d’un executiu “completament acomodat”. La lluita contra l’incivisme i la delinqüència serà la prioritat del PP juntament amb la neteja i la mobilitat.Les mesures “radicals” de l’equip de Ballart han generat problemes de trànsit amb els quals el Partit Popular vol acabar, segons Giménez. El programa del PP incidirà en les mesures per fer de Terrassa “una ciutat d’oportunitats”, facilitant la inversió privada i reduint “l’enorme pressió fiscal” a la qual el govern “sotmet a veïns i negocis”.Giménez és advocada, amb experiència en els sectors immobiliari i financer. Es va afiliar al PP als 18 anys i va presidir la branca juvenil del partit. A més de presidenta local, és vocal del comitè executiu del PP de Catalunya. La política municipal, afirma, “es fa a peu de carrer, escoltant els veïns i comerciants i interessant-se pels seus problemes i propostes”, un contacte que Ballart “ha perdut”.