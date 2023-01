Ona Martínez serà primera tinenta d'alcalde, en substitució d'Isaac Albert

L'alcalde de Terrassa,, signarà demà divendres el decret corresponent a la nova, un cop s'hagi oficialitzat la renúncia al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Terrassa d'Isaac Albert i Agut, prevista en l'ordre del dia del Ple Municipal corresponent al mes de gener.La nova distribució reassigna, principalment, la, així com les competències delegades fins ara al regidor Isaac Albert, i preveu les noves competències que assumiria, un copAixí,així com les facultats de direcció, coordinació, seguiment i orientació estratègica de l’àrea de Serveis Generals i Govern Obert. En aquest sentit, a més,Pel que fa a Serveis Funeraris i Cementiri, les competències seran assumides per la 5a tinenta d'alcalde, Teresa Ciurana. A més, l'alcalde també nomenarà a la regidora Ona Martínez com a membre de la Junta de Govern Local.Amb la renúncia d'Albert, està previst que des de l'Ajuntament es comuniqui a la Junta Electoral Central la intenció de cobrir la vacant del grup municipal d'ERC -MES en la persona deUn cop disposi de la credencial i prengui possessió de l'acta de regidora, en una celebrar en els propers dies, Font assumirà les competències delegades de Plans i Projectes, de l'Àrea de Presidència; Ciutadania i Convivència, Memòria Històrica i Drets Humans, adscrites a l'àrea de Drets Socials; i de Qualitat Democràtica, a Cicles de la Vida, fins ara delegades a la regidora Ona Martínez. Fins a la celebració del Ple extraordinari de presa de possessió de l'acta de regidora, aquestes competències continuaran sota la delegació de Martínez.