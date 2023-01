La 23ena edició de La Mitja Marató arriba a Terrassa

La(o també anomenada Toyota Mitja Terrassa, ambde recorregut) arriba ja aquestLa sortida i arribada serà a lesal(concretament, la sortida serà a la Rambla d’Ègara alçada carrer Doctor Cabanes) i compta amb la presència de corredors internacionals d'alt nivell, com elsegon a l’edició de l’any passat i un dels principals aspirants a la victòria de la cursa d'aquest 2023. Altres dos atletes que prometran ser dues de les grans atraccions de la Mitja Marató seran els kenyans Peter, de 40 anys i, de 24.Les inscripcions per a la Mitja Marató finalitzen aquest dimecres, i es poden fer aquí . Si ja estàs inscrit i vols revisar la teva inscripció, pots fer-ho aquí . És una cursa d'adults, i leses divideixen així:Sot 23 – 2001– 2007Sènior – 1983– 2000Veterans 1 – 1973– 1982Veterans 2 – 1963– 1972Veterans 3 – Abans de 1962La recollida de dorsals es realitzarà ala Terrassa (Avinguda Jaume I, 198) elEl mateix dia de la cursa, l'organització habilitarà un dispositiu mínim en horari de 8h a 9:15h a la zona Village (pensat per a gent que ve de fora de Terrassa); tot i que remarquen que no es tractaran incidències que s’hauran de resoldre durant la Fira del Corredor.