Agnès Petit es posiciona en contra del Quart Cinturó i a favor de les línies ferroviàries

Propostes de moció en carretera i xarxes ferroviàries

Iniciar els treballs per a executar la connexió de la C 58 amb la carretera B 124 de Castellar del Vallès.

Iniciar els treballs per millorar la connectivitat entre Sabadell i Terrassa a través d’una intervenció a la N-150.

Iniciar els treballs per al soterrament de la Ronda Sud de Granollers.

Redefinir les xarxes d’autobusos interurbans del Vallès, millorant horaris i freqûències, completant la xarxa de línies express i establint nous serveis de connexió amb polígons industrials.

Iniciar els treballs per a la connexió de FGC de l’estació de Sabadell Parc del Nord fins a Castellar com es recull a l’acord de pressupostos signat el mes de desembre entre En Comú Podem i ERC.

La construcció de dues noves estacions a las línia S1, una a Terrassa, a la Rambleta i la segona a Rubí.

Així com la construcció de dos intercanviadors ferroviaris entre les línies de FGC i la línia R8 de rodalies per facilitar la intermodalitat i negociar amb el Govern de L’Estat un calendari d’execució per a la finalització dels desdoblament de la R3 fins a Vic; la construcció de la línia orbital ferroviària en la seva totalitat; la connexió entre R4 i R8 i entre R3 i R8; el baixador de Montornès Nord; l’augment i millora d’horaris i freqüències de la R3, la R4 i la R8, així com el soterrament de la R3 al seu pas per Mollet del Vallès.

Impulsar el Pla Estratègic de la Bicicleta, prioritzant l’adaptació de vials interurbans del Vallès; aparcaments park and ride per a facilitar la intermodalitat amb el transport públic i reduir la sinistralitat ciclista al Vallès.

i més per la posada al dia de tota la xarxa ferroviària catalana, també per al transport de mercaderies. Ni el planeta ni el país ni la comarca ni Terrassa es poden permetre el luxe d’una infraestructura que trinxa espais a protegir ni insistir en una fórmula de transport entre comarques que”, ha expressat en roda de premsa aquest matí a Terrassa Agnès Petit, alcaldable de Terrassa En Comú Podem. L'ha acompanyatper presentar la"Catalunya té un dèficit d’infraestructures, això no ho dubta ningú. Peròno més carreteres. Nosaltres volem que Catalunya es converteixi en un país de trens especialment allà on més falta fa a les classes populars que és en territoris com el Vallès on el transport públic és indispensable ” ha explicat Parés.Petit ha criticat l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, de "vendre's a les elits" en el discurs del Quart Cinturó, ja que ha al·legat que és un discurs al qual s'acullen les elits de la ciutat o partits com el PSC. També ha recordat el context d'que vivim: "Per En Comú Podem, el Quart Cinturó no encaixa en l'objectiu contra l'emergència climàtica que els governs de l’Estat i la Generalitat han fet seu i que implica oposar-se a la destrucció d'espais naturals ” ha recordat Petit.Finalment Petit i Parés han explicat les propostes concretes com a alternativa al Quart cinturó que es portaran al Ple del Parlament la propera setmana. ConcretamentI pel que fa a optar per, la moció proposa:El diai les candidates d'En Comú Podem a les alcaldies de Granollers, Mollet, Montornès, Sabadell, Rubí i Terrassa, acompanyaran les diputades d'En Comú Podem.