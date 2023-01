Isaac Albert: «El futur del transport de mercaderies està al ferrocarril»

El Govern va nomenar dimarts, l'empresa pública del departament dededicada a impulsar, construir i gestionar centrals logístiques i de transports. En declaracions a La Torre, Albert va mostrar-se agraït davant la proposta de Juli Fernández , que va considerar "un pas endavant".El recent nomenament és compatible amb la feina de regidor a l'Ajuntament de Terrassa, càrrec que Albert ocupa actualment, a més de primer tinent d'alcalde, però"Tinc la sensació que la feina important ja està feta, i per tantEncara queden algunes decisions a prendre en l'àmbit pressupostari, però", va declarar el polític. Cal veure com s'adaptarà l'equip de govern amb la decisió d'Albert, però en principi,Pel que fa al nou càrrec, que agafa amb il·lusió, Isaac Albert considera que hi haal territori que cal afrontar i treballar molt de cara al futur: "Un dels reptes importants és laAl nostre país encara és menor, però són les directrius que ja veiem que pren Europa", apunta el nou president i conseller de CIMALSA, que conduirà les futures accions de l'empresa pública cap a aquesta direcció.El Govern de la Generalitat té sobre la taula la proposta, tot i que caldrà molta feina d'adaptació, ja que la majoria de mercaderies del nostre país viatgen d'un lloc a un altreo les empreses que ho gestionen es situen enallunyades de línies de ferrocarril. "La carretera funciona de manera eficient i per ara és la protagonista, però cada vegada ho serà menys", continua el d'ERC.com en més d'una ocasió ha aclarit el, que interessaria "tant a les empreses com als particulars".