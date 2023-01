Minyons de Terrassa signen amb l'Ajuntament la seva nova casa: les naus de Cal Reig

La colla castelleraja compta amb nova casa oficial des d'aquest divendres, quan s'ha fet efectiva la signatura de cessió d'ús gratuït de les naus de Cal Reig per unper part de l'Ajuntament de Terrassa als de la camisa malva.acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert,, i el president de Minyons de Terrassa,han estat presents per signar l'acord a les mateixes naus, situades alEl Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar all’expedient de cessió d’ús gratuït d’aquesta nau, quei està situada al carrer, mitjançant procediment obert per a un ús destinat a la realització d’activitats culturals. Es va proposar com a entitat adjudicatària la Colla Castellera Minyons de Terrassa, entitat que va concórrer al procediment i que complia amb els requeriments fixats en el procés.Els treballs d’adequació, que aniran a càrrec de l'entitat, comprendrande part de l’estructura per adaptar-la als usos interiors i exteriors de l’espai, la. L’enderroc de part de l’estructura donarà pas a dos espais exteriors oberts a la ciutadania, per promocionar la cultura, l’esbarjo i la cohesió social de l’entorn. Hi haurà uni accés des del carrer Mare de Déu dels Àngels, amb una superfície di un espai destinat a la visita dels dipòsits d’Aigua delL’espai exterior haurà d’inclourei serà definit i executat per l'entitat i per l’Ajuntament de Terrassa.La cessió d’aquest bé patrimonial és una de les accions en concordança amb elen què es proposa laque formen part del patrimoni arquitectònic i històric de la ciutat, transformant-los en espais innovadors i potenciant la cultura al territori.